Несмотря на рост цен на энергию и начавшийся рост Euribor, средняя стоимость квадратного метра таллиннских квартир в сентябре оставалась близкой к рекордной отметке в 3000 евро, а активность заключения сделок снизилась на 20%.
Обзор: сделок купли-продажи квартир стало меньше, но цены по-прежнему очень высокие
«После дефицита и ценового ралли нескольких последних лет, у покупателей жилья наконец появился выбор, потому что из-за резкого падения количества сделок и появления новых предложений рынок начал нормализовываться», — проанализировал тенденции последнего месяца Мартин Вахтер, исполнительный директор 1Partner Kinnisvara, по словам которого, прежде всего удлинились периоды продажи более дорогих квартир.
В сентябре средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне составляла 2 938 евро, что немного больше, чем в августе. Количество сделок с квартирами по сравнению с августом в сентябре упало с 875 до 700. «Рынок остывает, и его участники занимают выжидательную позицию. С одной стороны, люди боятся переплатить и не хотят торопиться со сделкой в неспокойное время, но, с другой стороны, из-за все еще высокой инфляции, значительного общего падения цен все же ожидать не приходится», — пояснил глава 1Partner и добавил, что из нереально раздутых цен, запрашиваемых продавцами в период временной эйфории, воздух, без сомнения, будет выпущен.
По сравнению с сентябрем прошлого года в Таллинне было продано на 24% квартир меньше, но средняя цена за квадратный метр была на 20% выше. Самая дорогая квартира, проданная в сентябре этого года, обошлась новому владельцу в 1 448 500 евро.
В сентябре в Таллинне было продано 22 земельных участка, застроенных жилой недвижимостью, что на 9 меньше, чем в июле. Самый дорогой частный дом был продан за 1 500 000 евро.