Обзор: сделок купли-продажи квартир стало меньше, но цены по-прежнему очень высокие

В сентябре средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне составляла 2 938 евро, что немного больше, чем в августе. Количество сделок с квартирами по сравнению с августом в сентябре упало с 875 до 700. «Рынок остывает, и его участники занимают выжидательную позицию. С одной стороны, люди боятся переплатить и не хотят торопиться со сделкой в неспокойное время, но, с другой стороны, из-за все еще высокой инфляции, значительного общего падения цен все же ожидать не приходится», — пояснил глава 1Partner и добавил, что из нереально раздутых цен, запрашиваемых продавцами в период временной эйфории, воздух, без сомнения, будет выпущен.