Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 7 по 14 октября.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Детективная драма «Визит инспектора»
● 8 октября в 18:00 Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
В доме успешного предпринимателя Артура Берлинга члены семьи собрались отметить счастливое событие: помолвку дочери Шейлы. Торжество прерывает визит загадочного незнакомца, назвавшего себя Инспектором. Он расследует самоубийство молодой девушки. Но как с этой трагедией связана семья Берлингов? Возможно, произошла ошибка? И откуда взялся этот Инспектор? В этой истории много вопросов и не меньше противоречивых ответов. И только потревоженная вдруг совесть может подсказать, какие из них верны…
Спектакль «Пять вечеров»
● 9 октября в 18:00 Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Александр Володин – один из самых любимых зрителями драматургов. В его пьесах всегда есть то скрещение судеб, которое непременно оказывается понятным и близким зрителям. «Пять вечеров» – несомненно, одно из лучших произведений мастера. В нем передана история немеркнущей любви, пронесенной героями через все испытания и несчастья. Пьеса не случайно поставлена на малой сцене: создана камерная, «семейная» атмосфера, в которой с максимальной доверительностью персонажи раскрывают перед зрителями свои души, помогая отличить мнимое от подлинного, случайное от главного.
Концерт группы Placebo
● 14 октября в 19:30 Saku Suurhall (Палдиское шоссе, 104б)
25 лет существования и более 13-ти миллионов проданных пластинок – Placebo умеют великолепно фиксировать сущность человека такой, какая она есть. Уникальный способ коллектива демонстрировать как недостатки, так и красоту уже много лет притягивает тех, кому не чужды цепочки традиций и кто хочет оставаться в тренде. Музыкальный прорыв Placebo совершили в 1997 году после выпуска сингла Nancy Boy.
Выставка «Кампус 60 – Таллиннский технический университет на дюнах Мустамяэ»
● до 30 декабря Таллиннский технический университет (Эхитаяте-теэ, 5)
На выставке можно получить всесторонний обзор развития академической среды Таллиннского технического университета в Мустамяэ. Мероприятие отдает дань уважения архитекторам и инженерам, спроектировавшим свою школу в 1960-х годах. В вестибюле главного здания представлены проекты и элементы дизайна интерьера этого десятилетия, например, мозаичное панно «Молодость» Энна Пылдрооза. Также в фойе есть и другие сюрпризы, которые демонстрируют оригинальные детали учебных корпусов.
ИДА-ВИРУМАА
Музыкальная трагикомедия-фарс «Утиная охота»
● 8 ноября в 18:00 Дом культуры Rugodiv (А. Пушкина, 8, Нарва)
Гастрольный спектакль Русского театра поставлен по пьесе Александра Вампилова. Произведение продолжает традицию русской литературы и в то же время заглядывает в ее будущее, в котором действие и бездействие в равной степени губительны, в котором исчезла прямая угроза для жизни, но осталась угроза для души. Персонаж, помещенный в советский контекст, все больше теряет человеческие черты. По сравнению с Ивановым Чехова Зилов – явный вырожденец, даже трагедию превращающий в фарс. Историю Зилова можно назвать бегом на месте или замкнутым кругом.
Лекция «Северо-Западный фронт: Гражданская война в допросах и судьбах»
● 13 октября в 18:00 Нарвский замок, зал Рекондиториум (Петербургское шоссе, 2, Нарва)
Лекция посвящена судьбам офицеров и солдат Северо-Западной армии генерала Н. Юденича, которые были арестованы советской властью в Эстонии в 1940-1941 гг. Лекторы обратятся к материалам допросов и рассмотрят показания о войне. Как человек оказался на Гражданской войне? Какую роль играли личные убеждения и случай? Какой образ войны возникает из допросов бывших солдат и офицеров армии Юденича? Анализируя следственные дела НКВД, сравниваются языки: как люди на допросах рассказывали, с одной стороны, о Гражданской войне, с другой – о своей жизни, участии в разных обществах до советской аннексии Эстонии.
Постановка «Иранская конференция»
● 15 октября в 19:00 Театральный центр Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)
По сюжету представители датской и мировой интеллектуальной элиты собираются на конференцию в Копенгагене, чтобы обсудить наболевшую «иранскую проблему» – нарушение прав и свобод, ежедневные казни, пытки и военные конфликты на Ближнем Востоке. На сцену по очереди выходят востоковед, теолог, политолог, военный журналист, супруга премьер-министра, писатель, священник, знаменитый дирижер и иранская поэтесса – лауреат Нобелевской премии по литературе.