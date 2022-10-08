Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Выставка «Кампус 60 – Таллиннский технический университет на дюнах Мустамяэ»

● до 30 декабря Таллиннский технический университет (Эхитаяте-теэ, 5)

На выставке можно получить всесторонний обзор развития академической среды Таллиннского технического университета в Мустамяэ. Мероприятие отдает дань уважения архитекторам и инженерам, спроектировавшим свою школу в 1960-х годах. В вестибюле главного здания представлены проекты и элементы дизайна интерьера этого десятилетия, например, мозаичное панно «Молодость» Энна Пылдрооза. Также в фойе есть и другие сюрпризы, которые демонстрируют оригинальные детали учебных корпусов.

ИДА-ВИРУМАА

Музыкальная трагикомедия-фарс «Утиная охота»

● 8 ноября в 18:00 Дом культуры Rugodiv (А. Пушкина, 8, Нарва)

Музыкальная трагикомедия-фарс «Утиная охота». Фото: Афиша мероприятия

Гастрольный спектакль Русского театра поставлен по пьесе Александра Вампилова. Произведение продолжает традицию русской литературы и в то же время заглядывает в ее будущее, в котором действие и бездействие в равной степени губительны, в котором исчезла прямая угроза для жизни, но осталась угроза для души. Персонаж, помещенный в советский контекст, все больше теряет человеческие черты. По сравнению с Ивановым Чехова Зилов – явный вырожденец, даже трагедию превращающий в фарс. Историю Зилова можно назвать бегом на месте или замкнутым кругом.

Лекция «Северо-Западный фронт: Гражданская война в допросах и судьбах»

● 13 октября в 18:00 Нарвский замок, зал Рекондиториум (Петербургское шоссе, 2, Нарва)

Лекция посвящена судьбам офицеров и солдат Северо-Западной армии генерала Н. Юденича, которые были арестованы советской властью в Эстонии в 1940-1941 гг. Лекторы обратятся к материалам допросов и рассмотрят показания о войне. Как человек оказался на Гражданской войне? Какую роль играли личные убеждения и случай? Какой образ войны возникает из допросов бывших солдат и офицеров армии Юденича? Анализируя следственные дела НКВД, сравниваются языки: как люди на допросах рассказывали, с одной стороны, о Гражданской войне, с другой – о своей жизни, участии в разных обществах до советской аннексии Эстонии.

Постановка «Иранская конференция»

● 15 октября в 19:00 Театральный центр Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)

Постановка «Иранская конференция». Фото: Афиша мероприятия