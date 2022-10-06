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ВИДЕО ⟩ Диана Клас вместе с пожилой матерью переехала жить к известному певцу и его партнеру

Kuuuurija
Диана Клас вместе с пожилой матерью переехала жить к известному певцу и его партнеру
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Фото: Кадр из видео

Солист группы Respekt Кердо Мёльдер недавно переехал в дом в Какумяэ со своим спутником жизни Прийду, актрисой Дианой Клас и ее 79-летней матерью. Они сделали это, чтобы сэкономить на огромных счетах за электричество зимой.

Песня Anna andeks, написанная Кердо Мёльдером, набрала более трех миллионов просмотров на Youtube. Без сомнений, группа Respekt нашла путь в сердца эстонцев, а песни Кердо трогают за душу уже долгие годы.

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