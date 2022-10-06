ВИДЕО ⟩ Диана Клас вместе с пожилой матерью переехала жить к известному певцу и его партнеру

Солист группы Respekt Кердо Мёльдер недавно переехал в дом в Какумяэ со своим спутником жизни Прийду, актрисой Дианой Клас и ее 79-летней матерью. Они сделали это, чтобы сэкономить на огромных счетах за электричество зимой.