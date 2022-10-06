Солист группы Respekt Кердо Мёльдер недавно переехал в дом в Какумяэ со своим спутником жизни Прийду, актрисой Дианой Клас и ее 79-летней матерью. Они сделали это, чтобы сэкономить на огромных счетах за электричество зимой.
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ВИДЕО ⟩ Диана Клас вместе с пожилой матерью переехала жить к известному певцу и его партнеру
Диана Клас вместе с пожилой матерью переехала жить к известному певцу и его партнеру
Песня Anna andeks, написанная Кердо Мёльдером, набрала более трех миллионов просмотров на Youtube. Без сомнений, группа Respekt нашла путь в сердца эстонцев, а песни Кердо трогают за душу уже долгие годы.
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