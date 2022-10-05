«В отличие от украинцев, у нас рабский менталитет». Дома-убежища в Тбилиси для бежавших от Путина россиян

Когда началась война, я хотел выйти на улицы, но я очень переживаю за сына и никак не могу себе этого позволить. У меня сложный ребенок, при этом много друзей со штрафами. У меня нет никаких знакомых из тех, кто поддерживали войну, а если такие появлялись, то они тут же были удалены.

Мы сейчас будем заниматься поиском места, куда я могу перевезти своего ребенка. Мы будем сейчас искать центр реабилитации, куда я могу его перевезти, потому что жена одна с ним не справится, она еще и работает».

Специалист по уходу за деревьями, казацкий активист

Александр Корягин, 35 лет, Краснодар. Специалист по уходу за городскими деревьями, президент ассоциации арбористов.

«Я занимаюсь не просто профессиональным уходом за деревьями, в Краснодаре писал статьи и записывал видео, старался улучшить нашу экологию. Думаю и здесь в Тбилиси мог бы принести пользу – вижу, что во время ремонта и стройки к зелени относятся невнимательно.