В Таллинне работают десятки посольств и консульств. Они появились в начале XX века, а после восстановления Эстонией независимости в 1991 году многие из иностранных представительств вернулись в свои исторические здания.
История ⟩ Архитектурная дипломатия: в Таллинне многие посольства работают в довоенных зданиях
В межвоенный период независимости Эстония установила дипломатические отношения с большинством государств Европы и многими ведущими странами мира, поэтому в 1920-х и 1930-х в нашей столице тоже действовали многие дипломатические миссии.
Первой страной, признавшей суверенитет Эстонии, была Советская Россия, заключившая с молодым эстонским государством в Тарту второго февраля 1920 года мирный договор. В том же году Эстонию признали Финляндия и Польша, а на следующий год – полтора десятка государств, от Латвии до Бразилии. Соединенные Штаты Америки признали Эстонию лишь в 1922 году: историки списывают эту задержку на тот факт, что США в те годы в принципе уделяли далекой и плохо понятной для них Восточной Европе меньше внимания по сравнению с другими регионами.
После начала советской оккупации стран Балтии в 1940 году дипмиссии свернули свою работу. В 1991 году Эстония восстановила независимость, и с первых же дней другие страны стали признавать ее суверенитет, заключая или восстанавливая дипломатические отношения. Примечательно, что несколько иностранных представительств по сей день работают в тех же зданиях, где они действовали в конце 1930-х годов. Во всех случаях эти здания были построены для других нужд и изначально не предназначались для посольств.
Наглядный пример – это построенное в конце XIX века здание в стиле исторического романтизма на улице Тынисмяги. В двухэтажный замок из красного кирпича в 1930-х переехало посольство Латвии. Внешний облик здания почти не изменился, оригинальные элементы отделки интерьера, камины и сетка комнат сохранились в прежнем виде по сей день. Собственность на улицах Пикк и Лай за собой сохранило и посольство Российской Федерации, которое продолжает работать в прежней дипмиссии Советского Союза в Эстонии.
Президент-квартиросъемщик
Преемственность довоенной локации сохранило и посольство Финляндии, расположенное в комплексе зданий на холме Тоомпеа на улице Кохту. По данным археологических раскопок установлено, что люди проживали в этом месте уже в VII веке, то есть задолго до основания Таллинна.
Знакомые нам здания в этом месте стали строить в 1770-х, свой окончательный облик они обрели к середине XIX века. Тогда их собственником было влиятельное семейство фон Икскюлей. После земельной реформы 1922 года они лишились своих владений в сельской Эстонии, и городское имение пришлось продать. Приобрел его уже тогда известный политик и активный бизнесмен Константин Пятс.
Пятс провел капитальный ремонт и стал жить в одной из квартир, окна которой выходили на Домский собор. Часть помещений дома Пятс сдал в аренду посольствам Венгрии и Финляндии. Пятс купил дом в кредит, но изменившаяся экономическая обстановка заставила его продать здание. Покупателем стало финское государство, и роли поменялись: Пятс с семьей стал съемщиком у посольства Финляндии.
В Кадриорг Пятс переехал только в 1938 году, став президентом. За год до этого, когда Пятс стал президентом-регентом, он продолжал жить в прежней квартире: считается, что это уникальный случай, когда действующий глава государства проживал на территории другого государства. В советское время в здании работали филиал Национальной библиотеки и несколько отделов ТПИ, в собственность Финляндии оно вернулось лишь в 1993 году.
Самое большое и самое маленькое
Два других здания, где посольства продолжили работать после восстановления независимости, роднит общий архитектор: Херберт Йохансон. В 1925 году он спроектировал частную виллу класса люкс в парке Кадриорг по адресу Поска, 47. Владельцем трехэтажного здания в 1930-х был государственный старейшина Юри Яаксон, который в 1936 году продал его самому маленькому, но крайне влиятельному государству – Ватикану. Представитель Святого Престола проработал в нем всего пару лет, в собственность Ватикана здание вернулось в 1993 году. Осенью того же года в нем останавливался Иоанн Павел II – до сих пор единственный папа римский, когда-либо посещавший Эстонию.
В 1929 году на улице Кентманни по проекту Йохансона был построен новый пятиэтажный дом предпрителя Альфреда Кальма. Часть квартир в новом доме сдавалась в аренду. В 1930–1935-е годы там было посольство Польши, с 1934 по 1940 год – консульство Швеции, а в 1937– 1940 годах – представительство Испании. Последнее не очень корректно называть посольством, поскольку в стране в то же время вспыхнула гражданская война и работавший прежде испанским консулом дипломат заявил, что он продолжает оставаться в Эстонии как частное лицо и будет представлять Франко. В начале 1940 года статус миссии все-таки вновь подняли до посольства.
Однако самым главным съемщиком помещений в доме по адресу Кентманни, 20, несомненно, было консульство США. В довоенные годы американские послы преимущественно базировались в Риге, а в Таллинне действовало лишь небольшое консульство. Поэтому в те годы американские дипломаты занимали лишь одну квартиру в здании, и их соседями были как другие дипмиссии, так и обычные жильцы. Так получается, что в двух разных зданиях архитектора Йохансона расположились посольства одной из самых маленьких стран и одной из самых крупных стран мира. С 1992 года посольство США занимает весь дом и несколько соседних: штат по сравнению с довоенным вырос в десятки раз. Свой прежний адрес (Тоом-Кунинга, 11) сохранило также посольство Германии, хотя сегодня оно работает в новом доме, построенном на месте прежней дипмиссии, здание которой погибло во время бомбежки 1944 года.