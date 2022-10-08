История ⟩ Архитектурная дипломатия: в Таллинне многие посольства работают в довоенных зданиях

Самое большое и самое маленькое

Два других здания, где посольства продолжили работать после восстановления независимости, роднит общий архитектор: Херберт Йохансон. В 1925 году он спроектировал частную виллу класса люкс в парке Кадриорг по адресу Поска, 47. Владельцем трехэтажного здания в 1930-х был государственный старейшина Юри Яаксон, который в 1936 году продал его самому маленькому, но крайне влиятельному государству – Ватикану. Представитель Святого Престола проработал в нем всего пару лет, в собственность Ватикана здание вернулось в 1993 году. Осенью того же года в нем останавливался Иоанн Павел II – до сих пор единственный папа римский, когда-либо посещавший Эстонию.

Здание посольства США с многочисленными флагштоками, конец 1930-х годов. Фото: Собрание Таллиннского городского музея

В 1929 году на улице Кентманни по проекту Йохансона был построен новый пятиэтажный дом предпрителя Альфреда Кальма. Часть квартир в новом доме сдавалась в аренду. В 1930–1935-е годы там было посольство Польши, с 1934 по 1940 год – консульство Швеции, а в 1937– 1940 годах – представительство Испании. Последнее не очень корректно называть посольством, поскольку в стране в то же время вспыхнула гражданская война и работавший прежде испанским консулом дипломат заявил, что он продолжает оставаться в Эстонии как частное лицо и будет представлять Франко. В начале 1940 года статус миссии все-таки вновь подняли до посольства.