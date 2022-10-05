Таллиннцы предложили 415 идей для Народного бюджета 2023 года

Больше всего предложений поступило в сфере спорта и досуга, а также молодежи. Эти темы составили 173 предложений. Также много идей связаны с экологичным городским пространством, их было 121. С безопасностью связаны 56 предложений и с прочими сферами 65 идей.

Третий год подряд больше всего идей касается развития Кесклинна, на этот раз их поступило 77. За ним следует Нымме с 73 идеями, Ласнамяэ 56, Кристийне 55, Пыхья-Таллинн 53, Хааберсти 38, Мустамяэ 35 и Пирита, где было представлено 28 идей. На эстонском языке поступило 326 идей, на русском 71 и на английском языке 18 предложений. Преимущественно идеи поступали через электронную среду.

Средства народного бюджета предназначаются исключительно для объектов общественного пользования, которые будут находиться в открытом доступе. Ориентировочный объем инвестиции должен составлять до 100 000 евро. Возможность реализации поступивших предложений оценит экспертная комиссия. Реализуемые на основании заданных критериев идеи будут представлены общественности для обсуждения, далее они поступят на народное голосование, которое будет проходить с 21 ноября по 4 декабря.