Москва хочет участвовать в расследовании утечки из «Северного потока»

«Необходимо провести расследование. Разумеется, с участием России», – сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Уже сообщалось, что неделю назад в системе газопровода «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм были обнаружены четыре утечки. Две утечки были обнаружены на шведской стороне и две утечки на датской стороне.

В понедельник Швеция оцепила территорию вокруг утечки природного газа в Балтийском море на время проведения расследования.

Западные эксперты считают, что газопроводы, скорее всего, были взорваны, и некоторые обвиняют в этом Россию, которая, разумеется, это отрицает.

По данным источника в Минобороны Великобритании, газопроводы могли повредить дистанционно, взрывные устройства могли быть установлены месяцы или годы назад, сообщает «Новая газета. Европа». Также, по мнению Минобороны Великобритании, версия с установкой взрывных устройств российской подводной лодкой маловероятна, так как глубина Балтийского моря усложняет эту задачу.

Ранее сообщалось, что на газопроводах были зафиксированы в общей сложности три утечки.

Оператор «Северного потока» – компания Nord Stream сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода. «Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», – заявила компания Nord Stream.