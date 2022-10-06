Министр Петерсон: «Санитары достойны зарплаты не менее 1200 евро»

Во время референдума обсуждались практические вопросы бюджетной модели и был поднят вопрос среднего дохода социального работника, который планируется поднять до 1345 евро.

«Цель заключается в том, чтобы все стороны участвовали в этом обсуждении – сами сотрудники, те, кто нуждается в помощи, и органы местного самоуправления. Сотрудники должны чувствовать свою ценность и быть уверенными, что получат заработанные ими деньги. Зная это, они смогут сосредоточиться на оттачивании своих профессиональных навыков», – сказал Петерсон

Несмотря на то, что все сетуют на отсутствие на рынке труда рабочей силы, зарплаты остаются на прежнем уровне. По словам Петерсона, причина заключается в том, что самоуправления приобретают места в домах престарелых, где решающее значение имеет только цена, в результате чего весь процесс замораживается на долгое время.

«К сожалению, нехватка рабочей силы от этого не уменьшится, если часть заработной платы будет снижена в ценовой конкуренции», – сказал Петерсон, добавив, что зарплаты должны быть согласованы по всей стране и на достаточно высоком уровне.

«Я не знаю точного распределения зарплат в данном секторе, но разумная минимальная зарплата должна составлять не менее 1200 евро, дополнительно должны оплачиваться ночные смены или работа в выходные дни. Точная сумма должна быть определена в ходе переговоров между работниками, работодателями и представительными организациями», – сказал Петерсон.

Участниками общегосударственного коллективного договора, по желанию министра, является Союз городов и волостей Эстонии, а также компании, предоставляющие услуги социальной работы.