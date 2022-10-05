Ляэнеметс: российские власти увезли украинцев от границы в неизвестном направлении

«Раньше на границе ждали чуть больше тысячи человек, а сегодня их там уже нет - их посадили на грузовики и увезли», – сказал Ляэнеметс в среду на радиостанции Vikerraadio.

«Мы не знаем, куда их увезли. Департамент полиции и погранохраны в настоящее время работает над получением этой информации», – добавил он.

По словам министра, PPA использует беспилотники, чтобы выяснить, не направляют ли российские власти этих людей куда-то в зеленую пограничную полосу, как это делала Беларусь в прошлом году на границе с Литвой и Латвией.