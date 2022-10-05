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Ляэнеметс: российские власти увезли украинцев от границы в неизвестном направлении

rus.postimees.ee
Ляэнеметс: российские власти увезли украинцев от границы в неизвестном направлении
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Очередь на российско-эстонской границе.
Очередь на российско-эстонской границе. Фото: Pskovskaja Gubernia/Telegram

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, в России собрали украинских военных беженцев, собравшихся у юго-восточной границы с Эстонией, и увезли их куда-то на грузовиках, пишет ERR.

«Раньше на границе ждали чуть больше тысячи человек, а сегодня их там уже нет - их посадили на грузовики и увезли», – сказал Ляэнеметс в среду на радиостанции Vikerraadio.

«Мы не знаем, куда их увезли. Департамент полиции и погранохраны в настоящее время работает над получением этой информации», – добавил он.

По словам министра, PPA использует беспилотники, чтобы выяснить, не направляют ли российские власти этих людей куда-то в зеленую пограничную полосу, как это делала Беларусь в прошлом году на границе с Литвой и Латвией.

Министр подчеркнул, что незаконные пересечения границы должны быть предотвращены в любом случае, и в рамках подготовки к этому недавно были также приняты соответствующие поправки к закону.

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