По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, в России собрали украинских военных беженцев, собравшихся у юго-восточной границы с Эстонией, и увезли их куда-то на грузовиках, пишет ERR.
Ляэнеметс: российские власти увезли украинцев от границы в неизвестном направлении
Ляэнеметс: российские власти увезли украинцев от границы в неизвестном направлении
«Раньше на границе ждали чуть больше тысячи человек, а сегодня их там уже нет - их посадили на грузовики и увезли», – сказал Ляэнеметс в среду на радиостанции Vikerraadio.
«Мы не знаем, куда их увезли. Департамент полиции и погранохраны в настоящее время работает над получением этой информации», – добавил он.
По словам министра, PPA использует беспилотники, чтобы выяснить, не направляют ли российские власти этих людей куда-то в зеленую пограничную полосу, как это делала Беларусь в прошлом году на границе с Литвой и Латвией.
Министр подчеркнул, что незаконные пересечения границы должны быть предотвращены в любом случае, и в рамках подготовки к этому недавно были также приняты соответствующие поправки к закону.
Ключевые слова