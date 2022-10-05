Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 5 октября: День учителя с привкусом горечи, коррупция в Кохтла-Ярве и экскурсия в здание парламента
Сегодня в выпуске:
– Праздник со слезами на глазах. Почему для отечественных педагогов День учителя в этом году несет привкус горечи?
– Короткие новости: о дефиците газовых колонок, как можно помочь защитникам Украины и почему эстоноземельцы отказываются от универсальной услуги.
– Громкий коррупционный скандал в Кохтла-Ярве. Во взяточничестве подозреваются депутаты, чиновники и главный в регионе «коммунальный миллионер» Осипенко.
– В столичном холле Saku прошли крупные международные состязания по конному спорту. Наша съемочная группа выяснила, в каких категориях соревновались наездники и кто стал победителем шоу.
– Новости со всего мира: какой стандарт вводит ЕС для смартфонов, что закрыли власти Швеции, о плаще-невидимке и чего ждать от магнитной бури.
– В этом году здание Рийгикогу отмечает столетний юбилей. Наша съемочная группа заглянула не только в коридоры власти, но и в те помещения, которые обычно закрыты для посетителей.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 5 октября.