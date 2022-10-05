Российские военные пытали местных жителей, ветеранов и солдат в подвале поселка Пески-Радьковские Харьковской области перед его освобождением украинскими войсками, сообщил в Facebook начальник следственного отдела полиции Харьковской области Сергей Болвинов, пишет Kyiv Independent.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Фаллоимитатор, вырванные протезы: под Харьковом обнаружен пыточный подвал
Болвинов написал, что после того, как ВСУ вернули под свой контроль село Пески-Радьковские, в ведомство обратились местные жители, сообщившие, что в подвале одного из домов российские солдаты пытали пленных украинских военнослужащих. По его словам, в подвале полиция обнаружила фаллоимитатор, коробку с вырванными зубными протезами, провода, веревки и лист бумаги с записью допроса одного из пленных, передает RUS TVNET.
«На данный момент полиции точно известно о пытках, закапывании в землю заживо и применении противогаза с тлеющей тряпкой», – сообщил Болвинов.
Сообщается, что украинской полиции известны имена замученных российскими солдатами военнослужащих. «Следователи и прокуратура работают над выяснением всех фактов о том, что произошло в пыточной камере. Все виновные будут осуждены», – написал Болвинов.
«Мини Освенцим. Сколько их еще будет в оккупированной Украине?», – написало в Twitter Минобороны страны.