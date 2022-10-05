На прошедшем в среду заседании финансовая комиссия Рийгикогу совместно с министрами начала обсуждение проекта государственного бюджета на следующий год.
Финансовая комиссия совместно с министрами обсудит проект госбюджета на 2023 год
По словам председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, при обсуждении государственного бюджета в ходе ряда заседаний подотчетные каждому министерству сферы будут рассмотрены отдельно. «Мы хотим, чтобы министры предоставили информацию о целях запланированных в процессно-ориентированном бюджете программ и о связанных с ними расходах, а также о желаемых результатах и способах их измерения», – сказал Кокк.
«Бюджет должен быть обоснованным и прозрачным», – отметил Кокк. Он подчеркнул, что в ходе производства по государственному бюджету на следующий год особое внимание будет уделено исправлению ошибок, выявленных в государственном бюджете в предыдущие годы.
Кокк подчеркнул, что цель бюджета – помочь обществу справиться с высоким уровнем инфляции, создать у населения чувство социальной защищенности и укрепить экономику. Он привел ряд мер по укреплению социальной защищенности населения. Для бытовых потребителей был создан ряд мер поддержки, таких как возможность выбрать универсальную услугу с 1 октября текущего года. Помимо этого, с октября по март в счетах за отопление, электричество и газ будет отображаться автоматическая компенсация в размере 50 евро за МВт. Универсальная услуга в рамках реформы рынка электроэнергии будет также распространяться на микро-предприятия, малые предприятия и недоходные объединения. По аналогии с газом, бытовые потребители центрального отопления получат компенсацию в размере 80 % от потребления тепла, превышающего цену 80 евро за МВт.
«Будет проведена обширная реформа компенсаций семьям», – подчеркнул Кокк. Он разъяснил, что пособие на первого и второго ребенка будет увеличено до 80 евро. Пособие многодетным семьям составит 600 евро. Назначение соответствующего пособия и окончание его выплаты будут более плавными. Не облагаемый подоходным налогом минимум вырастет до 654 евро в месяц.
Минимальная ставка зарплаты учителей вместо 1412 евро составит 1749 евро. Переход на эстоноязычное образование будет сопровождаться дополнительным финансированием. С 2023 года финансирование высшего образование будет увеличено до 15 процентов в год. Ввиду роста зарплат учителей, полицейских, спасателей, работников культуры и социальных работников, фонд заработной платы будет повышен не менее, чем на 15 процентов. В июле следующего года расходы семей на оплату домов престарелых сократятся на 4000–5000 евро в год. В бюджете делается упор на домашний уход, чтобы пожилые люди могли максимально долго жить у себя дома. При необходимости они будут получать места в домах престарелых.
Кокк отметил, что центральное внимание в государственном бюджете на следующий год правительство уделило обеспечению безопасности Эстонии. Расходы на оборону включают в себя закупку системы ПВО средней дальности. На кибербезопасность будут выделены дополнительные 30 миллионов евро. Это означает, что в 2023 году расходы Эстонии на оборону впервые превысят порог в один миллиард евро, то есть 2,9 процента ВВП.
Заместитель председателя комиссии Яак Ааб подчеркнул, что при рассмотрении государственного бюджета на следующий год необходимо решить проблемы, связанные с высоким уровнем инфляции и со смягчением высоких цен на газ и электроэнергию.
«Обеспокоенность вызывает тот факт, что выделенные местным самоуправлениям доходная база и компенсация роста цен на энергию не покрывают повышение цен и удорожание закупок. Нормальное функционирование детских садов, школ, культурных центров и домов престарелых во время отопительного сезона находится под угрозой. Также не были выделены дополнительные средства на повышение зарплат учителей детских садов и работников культуры. В последнее время различия в зарплатах между различными областями, учреждениями и регионами сокращались. В ближайшие годы разрыв в оплате труда вновь увеличится», – сказал Ааб. Он также указал на тенденцию к росту долговой нагрузки местных самоуправлений. Это ведет к сокращению инвестиций. Для того чтобы смягчить предстоящий спад экономики, крайне важно сохранять уровень как государственных инвестиций, так и инвестиций местных самоуправлений.
По словам Ааба, необходимо больше внимания уделять инфраструктуре и увеличивать доходную базу местных самоуправлений. «Государственный бюджет на следующий год не включает в себя долгосрочные планы и соответствующую деятельность. Под большим вопросом и реализация прогноза в отношении дохода государства на ближайшие четыре года. В 2025 году значительного дефицита достигнет и бюджет Больничной кассы. Это повлечет за собой резкое сокращение доступности медицинской помощи», – отметил Ааб.
В 2023 году общий объем доходов в государственном бюджете составит 15,57 миллиарда евро. По сравнению с бюджетом, принятым осенью 2021 года, доходы вырастут на 2,19 миллиарда евро, то есть на 16,4 процента. Общий объем расходов в 2023 году составит 16,79 миллиарда евро. По сравнению с 2022 годом он увеличится на 2,59 миллиарда евро, то есть на 18 процентов. Запланированный объем инвестиций составит 775 миллионов евро. Это примерно на 30 миллионов больше, чем в текущем году. Рост расходов в основном обусловлен дополнительным бюджетом, значительным повышением социальных пособий, зарплат и хозяйственных затрат, а также увеличением передаваемых налогов.
Налоговая нагрузка в 2023 году составит 33,3 процента ВВП, что на 0,6 процента выше, чем в 2022 году.
При составлении государственного бюджета на 2023 год учитываются «Государственная бюджетная стратегия на 2023–2026 годы», программа деятельности Правительства Республики и рекомендации Европейской комиссии, данные в рамках Европейского семестра. Государственный бюджет опирается на летний экономический прогноз Министерства финансов.
В обсуждении государственного бюджета на 2023 год в среду приняли участие министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр сельской жизни Урмас Круузе, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр предпринимательства и технологий Кристьян Ярван.
Финансовая комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о государственном бюджете на 2023 год (708 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 17 октября. Комиссия предложила закончить первое чтение.