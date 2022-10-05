Финансовая комиссия совместно с министрами обсудит проект госбюджета на 2023 год

Минимальная ставка зарплаты учителей вместо 1412 евро составит 1749 евро. Переход на эстоноязычное образование будет сопровождаться дополнительным финансированием. С 2023 года финансирование высшего образование будет увеличено до 15 процентов в год. Ввиду роста зарплат учителей, полицейских, спасателей, работников культуры и социальных работников, фонд заработной платы будет повышен не менее, чем на 15 процентов. В июле следующего года расходы семей на оплату домов престарелых сократятся на 4000–5000 евро в год. В бюджете делается упор на домашний уход, чтобы пожилые люди могли максимально долго жить у себя дома. При необходимости они будут получать места в домах престарелых.

Кокк отметил, что центральное внимание в государственном бюджете на следующий год правительство уделило обеспечению безопасности Эстонии. Расходы на оборону включают в себя закупку системы ПВО средней дальности. На кибербезопасность будут выделены дополнительные 30 миллионов евро. Это означает, что в 2023 году расходы Эстонии на оборону впервые превысят порог в один миллиард евро, то есть 2,9 процента ВВП.

Заместитель председателя комиссии Яак Ааб подчеркнул, что при рассмотрении государственного бюджета на следующий год необходимо решить проблемы, связанные с высоким уровнем инфляции и со смягчением высоких цен на газ и электроэнергию.