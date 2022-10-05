В следующий понедельник в Эстонию с визитом прибудет президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая встретится с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Кайей Каллас, примет участие в Таллиннском цифровом саммите и посетит Нарву.
Президент еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Нарву
Президент еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Нарву
Фон дер Ляйен также вместе с Каллас посетит мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ. Они также вместе откроют Таллиннский цифровой саммит в «Генераторе культуры».
В Нарве фон дер Ляйен и Каллас посетят Кренгольмскую мануфактуру и выступят на благодарственном мероприятии в честь эстонской программы справедливого перехода в Нарвской художественной резидентуре. На мероприятии с заинтересованными группами обсудят ожидания от программы.
По отцовской линии Урсула фон дер Ляйен является потомком бременского торговца хлопком Людвига Кнопа (1821–1894), который долгое время жил в России, и основал крупнейшую в Российской империи Кренгольмскую ситцевую мануфактуру в городе Нарве.