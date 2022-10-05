Президент еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Нарву

Фон дер Ляйен также вместе с Каллас посетит мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ. Они также вместе откроют Таллиннский цифровой саммит в «Генераторе культуры».

В Нарве фон дер Ляйен и Каллас посетят Кренгольмскую мануфактуру и выступят на благодарственном мероприятии в честь эстонской программы справедливого перехода в Нарвской художественной резидентуре. На мероприятии с заинтересованными группами обсудят ожидания от программы.