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Президент еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Нарву

BNS rus.postimees.ee
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Президент еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Нарву
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Президент еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Президент еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: JEAN-FRANCOIS BADIAS

В следующий понедельник в Эстонию с визитом прибудет президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая встретится с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Кайей Каллас, примет участие в Таллиннском цифровом саммите и посетит Нарву.

Фон дер Ляйен также вместе с Каллас посетит мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ. Они также вместе откроют Таллиннский цифровой саммит в «Генераторе культуры».

В Нарве фон дер Ляйен и Каллас посетят Кренгольмскую мануфактуру и выступят на благодарственном мероприятии в честь эстонской программы справедливого перехода в Нарвской художественной резидентуре. На мероприятии с заинтересованными группами обсудят ожидания от программы.

По отцовской линии Урсула фон дер Ляйен является потомком бременского торговца хлопком Людвига Кнопа (1821–1894), который долгое время жил в России, и основал крупнейшую в Российской империи Кренгольмскую ситцевую мануфактуру в городе Нарве.

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