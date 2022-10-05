Прокуратура хочет взять под стражу Николая Осипенко

После двухчасового слушания в среду вечером суд объявил, что к утру четверга примет решение о заключении Осипенко под стражу на два месяца. Решение будет объявлено в 9:30.

Накануне стало известно, что Осипенко и еще 10 человек задержали на срок до 48 часов по подозрению в коррупционных преступлениях.

Ни Центральная криминальная полиция, ни прокуратура пока не раскрывают фамилии остальных подозреваемых, но обещают сделать это позднее.