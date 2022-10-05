Прокуратура ходатайствует перед Вируским уездным судом о взятии под стражу подозреваемого в коррупционных преступлениях предпринимателя Николая Осипенко.
Прокуратура хочет взять под стражу Николая Осипенко
После двухчасового слушания в среду вечером суд объявил, что к утру четверга примет решение о заключении Осипенко под стражу на два месяца. Решение будет объявлено в 9:30.
Накануне стало известно, что Осипенко и еще 10 человек задержали на срок до 48 часов по подозрению в коррупционных преступлениях.
Ни Центральная криминальная полиция, ни прокуратура пока не раскрывают фамилии остальных подозреваемых, но обещают сделать это позднее.
По информации Rus.ERR, среди задержанных для проведения первичных процессуальных действий были в том числе депутаты Тийт Лиллеметс (председатель), Мария Меркулова, Денис Вершинин и Антон Диев, вице-мэр Виталий Бородин, помощник мэра по Ахтмеской и Оруской частям города Алена Казакова, а также чиновник правопорядка Тимофей Корепов.