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Прокуратура хочет взять под стражу Николая Осипенко

rus.postimees.ee
Прокуратура хочет взять под стражу Николая Осипенко
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Николай Осипенко.
Николай Осипенко. Фото: Kuvatõmmis

Прокуратура ходатайствует перед Вируским уездным судом о взятии под стражу подозреваемого в коррупционных преступлениях предпринимателя Николая Осипенко.

После двухчасового слушания в среду вечером суд объявил, что к утру четверга примет решение о заключении Осипенко под стражу на два месяца. Решение будет объявлено в 9:30.

Накануне стало известно, что Осипенко и еще 10 человек задержали на срок до 48 часов по подозрению в коррупционных преступлениях.

Ни Центральная криминальная полиция, ни прокуратура пока не раскрывают фамилии остальных подозреваемых, но обещают сделать это позднее.

По информации Rus.ERR, среди задержанных для проведения первичных процессуальных действий были в том числе депутаты Тийт Лиллеметс (председатель), Мария Меркулова, Денис Вершинин и Антон Диев, вице-мэр Виталий Бородин, помощник мэра по Ахтмеской и Оруской частям города Алена Казакова, а также чиновник правопорядка Тимофей Корепов.

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