Россия готова начать поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2»

В конце сентября в Дании и Швеции заявили, что выявили четыре утечки газа из двух ниток «Северного потока – 1» и одной нитки «Северного потока – 2».

«На сегодняшний день Дания и Швеция объявили о том, что они начали расследование. К сожалению, не допущены пока к этому расследованию ни оператор проекта Nord Stream, ни наши структуры: "Газпром", являющийся основным ключевым собственником соответствующей критической инфраструктуры, Ростехнадзор. Мы считаем, что такое расследование должно проходить объективно, с участием российских специалистов для того, чтобы объективной была картина того, что произошло. И только после этого можно будет сделать соответствующие выводы. Поэтому мы настаиваем на этом участии и соответственно рассчитываем, что такая работа будет проводиться совместно с нашими специалистами», – заявил вице-премьер.

«В настоящее время пока ответа нет, и мы видим, что само расследование фактически не началось, оно только было объявлено. Пока та ситуация, которая происходит с выходом газа, еще не закончена, и не начаты еще даже работы, которые позволили бы начать обследование», – добавил он.

«Действительно, что касается одной ветки "Северного потока – 2", то этот газопровод пока, по предварительной оценке, в надлежащем состоянии техническом. Как известно, он был достроен, был заполнен техническим газом. Однако, как вы знаете, против данной магистральной инфраструктуры были введены санкции, и этот газопровод не сертифицирован. Но если будут приняты соответствующие решения европейскими коллегами о необходимости поставок газа для европейских потребителей по данному газопроводу, будут проведены все необходимые юридические формальные процедуры для запуска, мы будем готовы обеспечивать поставку по данному маршруту», – отметил Новак.

«Я вам не могу назвать срок, откуда мы можем знать? Если будут соответствующие решения приняты, то этот срок, я думаю, не будет долгим, потому что газопровод фактически построен», – сказал он.

Ранее представители российского руководства говорили, что будут настаивать на подключении России к расследованию инцидентов на газопроводах и что без ее участия не может быть объективного расследования.