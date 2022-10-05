Департамент конкуренции в среду запретил слияние AS Eesti Post и его единственного конкурента AS Express Post.
Департамент конкуренции вновь запретил слияние Eesti Post и Express Post
Департамент конкуренции вновь запретил слияние Eesti Post и Express Post
По словам заведующей отделом контроля за слияниями Кюллики Лугенберг, это уже второй запрет, потому что те же предприятия планировали слияние еще в 2011 году и тогда департамент также не дал своего разрешения.
«Несмотря на снижение объема деятельности в почтовой сфере за последние годы, по оценке Департамента конкуренции, нет оснований разрешать слияние, которое немедленно прекратило бы любую конкуренцию в плане услуг по доставке периодики на дом, доставке деловых писем и прямой почтовой рассылке», – пояснила Лугенберг.
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