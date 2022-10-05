Певкур: если наружная дверь НАТО не заперта, внутри тоже небезопасно

Певкур принял участие в Варшавском форуме по безопасности и выступил в дискуссиях на тему укрепления стран восточного фланга НАТО, а также киберобороны и цифровых технологий.

«Страны восточного фланга НАТО – это как бы наружная дверь дома. Если она не заперта, в помещении тоже небезопасно. Поэтому крайне важно ускорить составление новых региональных оборонных планов НАТО», – сказал Певкур.

«Эстония и сама совершает значительный вклад в укрепление своей обороноспособности, в следующем году она выделит на гособорону 2,8, а в 2024 году более 3 процентов ВВП. Только в этом году мы приняли дополнительные решения об инвестициях на сумму более 1,2 миллиарда евро», – отметил Певкур.

Обсуждая кибероборону и роль цифровых технологий в военной агрессии Российской Федерации против Украины, Певкур подчеркнул важность устойчивости публичных услуг общества.

«Наряду с военной техникой испытанию в войне подвергаются и цифровые технологии. Украина крайне успешно применяет инновационные решения, которые повлияли на ход войны и позволили отразить кибератаки. Но технология также позволила, несмотря на войну, сохранить украинское общество открытым и продолжать работу публичных услуг, а это очень важно», – добавил Певкур.

В рамках форума Певкур также встретился с коллегами из Соединенного Королевства, Люксембурга и Японии. В разговоре с министром обороны Беном Уоллесом он обсудил присутствие британских подразделений в Эстонии и быструю реализацию результатов мадридского саммита НАТО.

«Важный приоритет для Эстонии – создание находящейся в состоянии боевой готовности дивизии, состоящей из эстонских подразделений, размещенных на месте подразделений союзников и прежде всего отправленных Соединенным Королевством в Эстонию подразделений укрепления. Мы хотим как можно скорее осуществить эти решения», – сказал Певкур.