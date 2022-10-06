В среду около 22:00 в деревне Ворбузе в Тартумаа произошло ДТП, когда легковой автомобиль Volkswagen Golf столкнулся на железнодорожном переезде с поездом.
Легковой автомобиль выехал наперерез поезду, один человек пострадал
Легковой автомобиль выехал наперерез поезду, один человек пострадал
Машина, выехавшая наперерез поезду, после столкновения опрокинулась набок. В Volkswagen был водитель, он пострадал, передает Tartu Postimees.
ДТП не нарушило железнодорожное сообщение. Менее чем через час после столкновения поезд смог продолжить свой путь.
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