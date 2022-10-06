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Легковой автомобиль выехал наперерез поезду, один человек пострадал

rus.postimees.ee
Легковой автомобиль выехал наперерез поезду, один человек пострадал
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В среду около 22:00 в деревне Ворбузе в Тартумаа произошло ДТП, когда легковой автомобиль Volkswagen Golf столкнулся на железнодорожном переезде с поездом.

Машина, выехавшая наперерез поезду, после столкновения опрокинулась набок. В Volkswagen был водитель, он пострадал, передает Tartu Postimees.

ДТП не нарушило железнодорожное сообщение. Менее чем через час после столкновения поезд смог продолжить свой путь.

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