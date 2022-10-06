Вчера ранним утром в деревне Вийтна сгорел маленький дом. Пожар унес жизнь одиноко проживавшей 64-летней Лианы, которая в среду должна была впервые получить пенсию по старости.
Для подписчиков
Подробности трагедии в Вийтна: смерть пришла за 64-летней Лианой в день получения первой пенсии
Подробности трагедии в Вийтна: смерть пришла за 64-летней Лианой в день получения первой пенсии
Около 10:00 с пожарища еще поднимался дымок, хотя работы по тушению завершили до 8:00. Огонь не тронул две небольшие пристройки, почтовый ящик с именем погибшей и поленницу, пишет Virumaa Teataja.