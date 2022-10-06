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Подробности трагедии в Вийтна: смерть пришла за 64-летней Лианой в день получения первой пенсии

Март Рауба
Подробности трагедии в Вийтна: смерть пришла за 64-летней Лианой в день получения первой пенсии
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Пожар в Вийтна.
Пожар в Вийтна. Фото: Marianne Loorents

Вчера ранним утром в деревне Вийтна сгорел маленький дом. Пожар унес жизнь одиноко проживавшей 64-летней Лианы, которая в среду должна была впервые получить пенсию по старости.

Около 10:00 с пожарища еще поднимался дымок, хотя работы по тушению завершили до 8:00. Огонь не тронул две небольшие пристройки, почтовый ящик с именем погибшей и поленницу, пишет Virumaa Teataja.

«Я зажгла свечу. Видимо, это была ее судьба, так должно было случиться», – сказала соседка Эне. Она была хорошей подругой Лианы и ходила на похороны как ее матери, так и бабушки. Соседка даже смогла описать внутреннее убранство дома подруги, которое превратилось в пепелище. Через дверь, ведущую в комнату, Лиана добралась до передней части дома, где ее тело и обнаружили спасатели. 

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