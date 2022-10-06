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Фото и видео ⟩ В Таллинне снесли плиты, посвященные частям Красной армии

BNS rus.postimees.ee
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В Таллинне снесли плиты, посвященные частям Красной армии
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Министр культуры Пирет Хартман сказала вчера в передаче Esimene stuudio на ETV, что сегодня утром на Маарьямяэ снесут оправдывающие советскую оккупацию и посвященные частям Красной армии плиты. Rus.Postimees вел прямую трансляцию.

На этой неделе в Эстонии продолжится демонтаж памятников советского времени на государственной земле. В четверг на мемориале в районе Маарьямяэ были убраны размещенные на нереформированных государственных землях памятные доски с оккупационной символикой, посвященные частям Красной Армии. Работы организовал и провел Земельный департамент.

Действующая при Госканцелярии рабочая подгруппа по оценке памятников, рекомендовала убрать с территории общего пользования доски с символикой Красной Армии. На находящейся в собственности государства территории мемориального комплекса Маарьямяэ на протяжении многих лет хоронили жертв различных войн. Военные могилы на территории мемориала будут отмечены маркировкой, а объекты, являющиеся частью мемориала, останутся на своих местах.

Ранее правительство приняло решение убрать памятники с оккупационной символикой из общественных мест Эстонии.

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