Фото и видео ⟩ В Таллинне снесли плиты, посвященные частям Красной армии

На этой неделе в Эстонии продолжится демонтаж памятников советского времени на государственной земле. В четверг на мемориале в районе Маарьямяэ были убраны размещенные на нереформированных государственных землях памятные доски с оккупационной символикой, посвященные частям Красной Армии. Работы организовал и провел Земельный департамент.

Действующая при Госканцелярии рабочая подгруппа по оценке памятников, рекомендовала убрать с территории общего пользования доски с символикой Красной Армии. На находящейся в собственности государства территории мемориального комплекса Маарьямяэ на протяжении многих лет хоронили жертв различных войн. Военные могилы на территории мемориала будут отмечены маркировкой, а объекты, являющиеся частью мемориала, останутся на своих местах.