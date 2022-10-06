Шведский биатлонист: Бах лучший друг России как в допинговом скандале, так и теперь в войне

25-летний спортсмен выразил на страницах издания Express опасение, что МОК и Международная лыжная федерация взвешивают допуск российских спортсменов до соревнований. Особенно резко он высказался о президенте МОК.

«Он лучший друг России в допинговом скандале и теперь еще и в войне. Интересно, с чего бы взялась такая пророссийская позиция. По-моему, это очень странно», - сказал Самуэльссон.

Томас Бах, у которого хорошие отношения с Владимиром Путиным, недавно сообщил, что русские, которые не поддерживают режим, должны выступать под нейтральным флагом. Накануне «Постимеэс» писал, что у Баха большие бизнес-связи с Россией.

Самуэльссон отметил, что по сравнению с весной, ничего не изменилось, Россия по-прежнему, атакует Украину.

«Многие российские спортсмены распространяют пропаганду», - добавил спортсмен.

По его оценке, возможность украинских спортсменов соревноваться с российскими и белорусскими может стать проблемой.