Шведский биатлонист Себастьен Самуэльссон подверг резкой критике президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
Шведский биатлонист: Бах лучший друг России как в допинговом скандале, так и теперь в войне
25-летний спортсмен выразил на страницах издания Express опасение, что МОК и Международная лыжная федерация взвешивают допуск российских спортсменов до соревнований. Особенно резко он высказался о президенте МОК.
«Он лучший друг России в допинговом скандале и теперь еще и в войне. Интересно, с чего бы взялась такая пророссийская позиция. По-моему, это очень странно», - сказал Самуэльссон.
Томас Бах, у которого хорошие отношения с Владимиром Путиным, недавно сообщил, что русские, которые не поддерживают режим, должны выступать под нейтральным флагом. Накануне «Постимеэс» писал, что у Баха большие бизнес-связи с Россией.
Самуэльссон отметил, что по сравнению с весной, ничего не изменилось, Россия по-прежнему, атакует Украину.
«Многие российские спортсмены распространяют пропаганду», - добавил спортсмен.
По его оценке, возможность украинских спортсменов соревноваться с российскими и белорусскими может стать проблемой.
«Это очень странно выглядело бы. Мы знаем, какая важная роль в пропаганде отведена спорту. Мы должны быть ответственными», - сказал он.