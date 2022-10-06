Операция по задержанию подозреваемых в коррупции предпринимателя Николая Осипенко и группы чиновников и муниципальных политиков Кохтла-Ярве была для полиции одной из самых масштабных за последнее время, рассказал глава бюро полиции по борьбе с коррупционными преступлениями Атс Кюбарсепп.
В операции по задержанию Осипенко и чиновников Кохтла-Ярве участвовали 50 полицейских
В операции по задержанию Осипенко и чиновников Кохтла-Ярве участвовали 50 полицейских
«Для нас это была крупная операция, в которой было задействовано около пятидесяти полицейских. И учитывая масштаб операции, все прошло без осечек. Хорошая подготовка – залог успеха», – цитирует портал Rus.ERR Кюбарсеппа.
Сегодня Вируский уездный суд примет решение о том, следует ли брать под стражу подозреваемого в коррупции предпринимателя Николая Осипенко.
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