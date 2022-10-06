В операции по задержанию Осипенко и чиновников Кохтла-Ярве участвовали 50 полицейских

Операция по задержанию подозреваемых в коррупции предпринимателя Николая Осипенко и группы чиновников и муниципальных политиков Кохтла-Ярве была для полиции одной из самых масштабных за последнее время, рассказал глава бюро полиции по борьбе с коррупционными преступлениями Атс Кюбарсепп.