Строитель провалился сквозь пол и серьезно пострадал

На место прибыли скорая помощь, полиция и спасатели. Спасатели помогли поднять пострадавшего, скорая помощь доставила его в больницу.

Очевидец рассказал, что полы в старом доме прогнили, поэтому строитель и провалился.

По словам эксперта по коммуникациям Пярнуской больницы Маргит Сухоставетс, пострадавший строитель доставлен в отделение интенсивной терапии.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ану Вильманн сообщила, что точные обстоятельства случившегося выясняются.

Спасатели помогли перенести пострадавшего в машину скорой помощи. Фото: Kristo Niglas

Находящийся в самом центре Пярну по адресу Рюйтли, 23 и 25 комплекс зданий, который уже много лет выставляется на продажу, в феврале этого года нашел нового владельца на открытых торгах чуть более чем за 600 000 евро. Лучшее предложение сделала компания Apeki Arenduse OÜ, которая и приступила к ремонту здания.