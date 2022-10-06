В среду, 5 октября, вскоре после 13:00, в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярну в здании на улице Рюйтли, 23, строитель провалился сквозь пол и упал с мансардного этажа на второй этаж.
Строитель провалился сквозь пол и серьезно пострадал
На место прибыли скорая помощь, полиция и спасатели. Спасатели помогли поднять пострадавшего, скорая помощь доставила его в больницу.
Очевидец рассказал, что полы в старом доме прогнили, поэтому строитель и провалился.
По словам эксперта по коммуникациям Пярнуской больницы Маргит Сухоставетс, пострадавший строитель доставлен в отделение интенсивной терапии.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ану Вильманн сообщила, что точные обстоятельства случившегося выясняются.
Находящийся в самом центре Пярну по адресу Рюйтли, 23 и 25 комплекс зданий, который уже много лет выставляется на продажу, в феврале этого года нашел нового владельца на открытых торгах чуть более чем за 600 000 евро. Лучшее предложение сделала компания Apeki Arenduse OÜ, которая и приступила к ремонту здания.
Долгое время в зданиях располагался отдел образования и культуры Пярнуской городской управы. После того, как горуправа переехала на улицу Суур-Сепа, город сдал в аренду помещения по адресам Рюйтли, 23 и 25.