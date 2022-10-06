Люди обеспокоены утечками на «Северных потоках»: зимой мы все замерзнем?

Специалист по связям с общественностью Elering Кятлин Клеммер успокаивает, что жителям нашей страны не о чем беспокоиться: «Утечки газа в местах повреждений "Северных потоков" не повлияют на эстонских потребителей, так как известно, что в последнее время через эти трубопроводы газ в Европу не поступал. Надежность газоснабжения в Эстонии обеспечена, что является задачей Elering, вытекающей из соответствующего закона».

Если быть точнее, то по «Северному потоку-1», который состоит из двух параллельных веток, газ не транспортируется с конца августа. Тогда Россия перекрыла поставки, объяснив это необходимостью в техобслуживании газопровода. Его протяженность составляет 1200 километров и он проходит по дну Балтийского моря от побережья России неподалеку от Санкт-Петербурга до северо-востока Германии. «Северный поток-2» должен был заработать в этом году, но, как известно, проект был заморожен в феврале, когда Россия напала на Украину.