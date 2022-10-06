Утечки на двух нитках «Северного потока» и на одной нитке «Северного потока-2», о которых стало известно в конце сентября, не на шутку взволновали читателя Rus.Postimees Алексея. «Теперь мы все замерзнем зимой?» – спрашивает он.
Для подписчиков
Люди обеспокоены утечками на «Северных потоках»: зимой мы все замерзнем?
Люди обеспокоены утечками на «Северных потоках»: зимой мы все замерзнем?
Специалист по связям с общественностью Elering Кятлин Клеммер успокаивает, что жителям нашей страны не о чем беспокоиться: «Утечки газа в местах повреждений "Северных потоков" не повлияют на эстонских потребителей, так как известно, что в последнее время через эти трубопроводы газ в Европу не поступал. Надежность газоснабжения в Эстонии обеспечена, что является задачей Elering, вытекающей из соответствующего закона».
Ключевые слова