Согласно ежегодному Европейскому отчету о платежеспособности Intrum, компании пытаются справиться с последствиями просроченных платежей и требованиями продления сроков оплаты. В результате многие эстонские предприятия не смогли инвестировать в несколько областей, расширять ассортимент продуктов и услуг, улучшать показатели устойчивого развития и быстрее платить своим поставщикам.
Эстонские предприятия называют убытки по кредитам проблемой
Для большинства эстонских предприятий в 2021 году убытки по кредитам уменьшились на 31 процент или остались стабильными на 35 процентов. Тем не менее, такие убытки стали для эстонских и европейских компаний серьезной проблемой. В 2021 году 46 процентов предприятий Европы признали, что убытки по кредитам стали проблемой, когда речь заходит о платежах клиентов. В этом году этот вопрос волнует уже 60 процентов европейских компаний. Балтийские предприятия пострадали особенно сильно: 73 процента респондентов из Эстонии, 77 процентов из Литвы и 80 процентов из Латвии признают убытки по кредитам проблемой.
Согласно опросу Intrum (компании, оказывающей услуги кредитного администрирования), 86 процентов эстонских предприятий считают должников, которые платят позже установленного срока, серьезной проблемой. Это небольшое увеличение по сравнению с 2021 годом, когда так же считали 84 процента предприятий. Длительные сроки платежей считаются менее проблематичными, чем годом ранее: проблемой это считают 76 процентов эстонских компаний по сравнению с 81 процентом в 2021 году. Однако вдвое выросло количество эстонских предприятий, которые рассматривают убытки по кредитам как серьезную проблему, когда речь идет о платежах клиентов: 73 процента в 2022 году по сравнению с 47 процентами в 2021 году.
«Поскольку нет уверенности в том, как долго продлится инфляционный кризис, в ближайшие месяцы потребуются другие стратегии – инвестирование в новые навыки и технологии, пересмотр всего процесса выставления счетов и взыскания долгов с передачей, если это необходимо, взыскания долгов на аутсорсинг, а также повышение эффективности в вопросах ESG», – сказала исполнительный директор Intrum в странах Балтии Илва Валейка.
Проблема просроченных платежей – по всей Европе
По всей Европе в непредсказуемой экономической среде вызывает беспокойство растущая проблема просроченных платежей. Но есть и причины для оптимизма – в отношении более широкой картины задолженностей и денежных потоков. Три четверти европейских респондентов (76 процентов) говорят, что улучшение управления задолженностями является стратегическим приоритетом на следующие 12 месяцев.
Катализатором этого сдвига могло стать вторжение России в Украину. До войны, когда исследование проводилось в течение примерно пяти недель, 52 процента предприятий опасались, что риск просроченных платежей возрастет в течение следующих 12 месяцев. После российского вторжения этот показатель вырос до 61 процента. Аналогичным образом, если до начала конфликта управление задолженностями считали своим стратегическим приоритетом 71 процент респондентов, то после начала боевых действий в конце февраля этот показатель увеличился до 81 процента.
Европейский отчет о платежеспособности, который был опубликован компанией Intrum, доступен здесь: www.intrum.ee/epr2022.