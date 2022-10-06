Эстонские предприятия называют убытки по кредитам проблемой

Для большинства эстонских предприятий в 2021 году убытки по кредитам уменьшились на 31 процент или остались стабильными на 35 процентов. Тем не менее, такие убытки стали для эстонских и европейских компаний серьезной проблемой. В 2021 году 46 процентов предприятий Европы признали, что убытки по кредитам стали проблемой, когда речь заходит о платежах клиентов. В этом году этот вопрос волнует уже 60 процентов европейских компаний. Балтийские предприятия пострадали особенно сильно: 73 процента респондентов из Эстонии, 77 процентов из Литвы и 80 процентов из Латвии признают убытки по кредитам проблемой.

Согласно опросу Intrum (компании, оказывающей услуги кредитного администрирования), 86 процентов эстонских предприятий считают должников, которые платят позже установленного срока, серьезной проблемой. Это небольшое увеличение по сравнению с 2021 годом, когда так же считали 84 процента предприятий. Длительные сроки платежей считаются менее проблематичными, чем годом ранее: проблемой это считают 76 процентов эстонских компаний по сравнению с 81 процентом в 2021 году. Однако вдвое выросло количество эстонских предприятий, которые рассматривают убытки по кредитам как серьезную проблему, когда речь идет о платежах клиентов: 73 процента в 2022 году по сравнению с 47 процентами в 2021 году.