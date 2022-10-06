Эксперт: жилищные кредиты имеют запас риска, но что делать в случае финансовых затруднений?

О финансовых затруднениях стоит немедленно уведомить банк

Однако что делать, если все же возникает ситуация, когда выросший платеж по кредиту на фоне других расходов временно не по силам, или как можно уменьшить сумму платежа?

Прежде всего следует немедленно обратиться в банк. В ходе консультации наши кредитные специалисты помогут найти подходящее для клиента решение, которое зависит от конкретной ситуации. Во-первых, можно пересмотреть дату погашения кредита. Если, например, ежемесячное погашение происходит первого числа, а зарплата поступает от работодателя на банковский счет клиента пятого, разумно перенести дату погашения кредита на дату, следующую за выплатой заработной платы.

В случае финансовых затруднений решением может быть также платежный отпуск, в течение которого клиент платит только проценты. Платежный отпуск по жилищному кредиту можно взять на срок до шести месяцев. Здесь следует отметить, что после окончания платежного отпуска ежемесячные платежи по кредиту несколько увеличатся, так как основная сумма кредита, которая не выплачивалась во время платежного отпуска, будет добавлена к будущим платежам по основной сумме кредита. Платежный отпуск, безусловно, является временной мерой. В случае долгосрочных финансовых затруднений мы рекомендуем вам в качестве одного из вариантов рассмотреть смену жилья на жилплощадь поменьше, более энергоэффективную и с меньшими расходами.