Репортаж ⟩ Украинский «городок» в центре Таллинна: как живут беженцы на судне Isabellе

Беженка из Никополя Татьяна Сурцева держалась в Украине до последнего. Все полгода войны обстрелы района, в котором она живет, по ее словам, были «терпимыми». Но в начале сентября обстрелы усилились значительно, и 4 сентября снаряд прилетел в дом ее родителей. К счастью, все остались живы, но терпение у семейства лопнуло и было решено ехать за границу.