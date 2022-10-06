Репортаж ⟩ Украинский «городок» в центре Таллинна: как живут беженцы на судне Isabellе

Беженка из Никополя Татьяна Сурцева держалась в Украине до последнего. Все полгода войны обстрелы района, в котором она живет, по ее словам, были «терпимыми». Но в начале сентября обстрелы усилились значительно, и 4 сентября снаряд прилетел в дом ее родителей. К счастью, все остались живы, но терпение у семейства лопнуло и было решено ехать за границу.
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«Мы очень рассчитывали, что на атомную станцию приедет миссия МАГАТЭ и все это прекратится (обстрелы – прим. Д.М.), но, когда миссия приехала, был очень сильный обстрел города. И тогда мы потеряли все. Оказалось, что миссия ничего не будет делать для того, чтобы обстрелы прекратились, поэтому решили ехать».