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Репортаж ⟩ Украинский «городок» в центре Таллинна: как живут беженцы на судне Isabellе

Дмитрий Мороз
, корреспондент
Украинский «городок» в центре Таллинна: как живут беженцы на судне Isabellе
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Беженцы на судне Isabelle.
Беженцы на судне Isabelle. Фото: Mihkel Maripuu

Беженка из Никополя Татьяна Сурцева держалась в Украине до последнего. Все полгода войны обстрелы района, в котором она живет, по ее словам, были «терпимыми». Но в начале сентября обстрелы усилились значительно, и 4 сентября снаряд прилетел в дом ее родителей. К счастью, все остались живы, но терпение у семейства лопнуло и было решено ехать за границу.

«Мы очень рассчитывали, что на атомную станцию приедет миссия МАГАТЭ  и все это прекратится (обстрелыприм. Д.М.), но, когда миссия приехала, был очень сильный обстрел города. И тогда мы потеряли все. Оказалось, что миссия ничего не будет делать для того, чтобы обстрелы прекратились, поэтому решили ехать».

9 сентября Татьяна вместе с сыном и пожилыми родителями приехала в Варшаву, но после двух дней пребывания в Польше осознала, что языковой барьер – действительно большая проблема. Кроме того, польская столица перенаселена беженцами, найти работу или жилье там трудно. Кто-то из украинцев посоветовал ехать в страны Балтии. И вот уже 19 сентября никопольцы оказались в Таллинне.

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