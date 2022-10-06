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Известный производитель перенесет два завода из Финляндии и России в Эстонию

Эно-Геррит Линк
Известный производитель перенесет два завода из Финляндии и России в Эстонию
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Завод Rapala в Пярну. Фото из архива.
Завод Rapala в Пярну. Фото из архива. Фото: Urmas Luik

Производитель рыболовных снастей Rapala планирует перенести свои финские и российские производственные подразделения в Пярну, где расположен главный завод по производству приманок.

Финский производитель рыболовных снастей сообщил, что производство приманок Rapala и ножей Marttiini в Вяэксю в Финляндии и завод по производству заготовок для приманок в Сортавала в Карелии в России планируется перевести в летнюю столицу Эстонии.

Экономическое издание северных соседей Kauppalehti писало, что, переводя заводы в Пярну, компания надеется повысить эффективность производства и снизить издержки производства и сбыта.

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