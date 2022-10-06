Производитель рыболовных снастей Rapala планирует перенести свои финские и российские производственные подразделения в Пярну, где расположен главный завод по производству приманок.
Для подписчиков
Известный производитель перенесет два завода из Финляндии и России в Эстонию
Известный производитель перенесет два завода из Финляндии и России в Эстонию
Финский производитель рыболовных снастей сообщил, что производство приманок Rapala и ножей Marttiini в Вяэксю в Финляндии и завод по производству заготовок для приманок в Сортавала в Карелии в России планируется перевести в летнюю столицу Эстонии.