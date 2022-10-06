Вирумааский уездный суд в четверг постановил, что, хотя подозреваемый в коррупции в Ида-Вирумаа бизнесмен Николай Осипенко и заслуживает ареста, это невозможно сделать по состоянию его здоровья.
Николай Осипенко остался на свободе в связи с его тяжелой болезнью
Суд отклонил ходатайство обвинения о первоначальном заключении Осипенко под стражу на срок до двух месяцев и постановил немедленно освободить его из-под стражи.
Как передала BNS пресс-служба суда, судом установлено, что хотя Осипенко имеет постоянное место жительства и работы и ранее не привлекался к уголовной ответственности, он давно ведет преступную деятельность.
«Существование масштабной коррупционной сети среди чиновников и членов совета городской управы Кохтла-Ярве предполагает, что такие отношения возникли не в одночасье, а развивались годами. Нет оснований предполагать, что подозреваемый готов полностью отказаться от прежнего образа жизни и совершения преступлений, если и его повседневная жизнь, и его бизнес переплетены с реализацией его коррупционных связей в интересах бизнеса, поэтому Осипенко, скорее всего, может продолжать совершать преступления, если он остается на свободе», – говорится в решении суда.
«Также в случае с Осипенко существует реальный риск того, что он будет уклоняться от процедуры расследования. На основании изложенного судья предварительного следствия считает, что в деле Осипенко есть оба основания для ареста, то есть, если он останется на свободе, то сможет продолжать как совершать преступления, так и уклоняться от следствия. В то же время, рассматривая арест как наиболее строгую меру пресечения, суд вынужден считаться, в том числе, и с состоянием здоровья подозреваемого», – говорится в сообщении суда.
Судом установлено, что несмотря на наличие обоснованных подозрений в совершении преступления и оснований для ареста в отношении подозреваемого Осипенко, плохое состояние его здоровья не позволяет арестовать его, в связи с чем в удовлетворении ходатайства об аресте необходимо отказать, а подозреваемый должен быть освобожден из-под стражи сразу после оглашения судебного постановления.
«В демократическом правовом и гуманитарном государстве ограничения основных прав, в том числе основного права на свободу, должны быть соразмерными. В данном случае, поскольку арест подозреваемого может создать реальную угрозу его жизни и здоровью, которое очевидно является плохим, суд считает, что содержание подозреваемого под стражей несоразмерно», – отметил суд.
«Очевидно, что инкриминируемые Осипенко коррупционные преступления серьезны и требуют осуждения, а преступления, описанные в подозрении, существенно нарушают законную работу Кохтла-Ярвеской городской управы и совета. В то же время важно принять во внимание, что такого рода преступления не создают опасности для жизни, здоровья или угрозы государственной безопасности», – признал суд.
Хотя на данный момент нет экспертного заключения, является ли Осипенко неизлечимо больным по состоянию на 2022 год, суд не разделяет мнение прокуратуры о том, что оценку состояния здоровья подозреваемого теперь следует начинать с нуля, отбросив все предыдущие процедуры и выявленные в них обстоятельства.
«Нет оснований сомневаться в достоверности экспертиз, проведенных в 2014-м и 2019 годах, и в правильности выводов эксперта. Если уже дважды, с разницей в пять лет, эксперты приходили к одному и тому же выводу об одном и том же человеке, – что он неизлечимо болен - это уже говорит о том, что состояние здоровья Осипенко в эти годы было стабильно очень плохим, пока он не был объявлен неизлечимо больным. Нет никаких доказательств или фактов, что в последние три года, после последнего медицинского осмотра, в медицинском отношении произошло чудо, которое значительно улучшило состояние здоровья Осипенко. До тех пор, пока соответствующих доказательств нет, суд не может утверждать, что содержание Осипенко под стражей будет безопасным для его жизни и здоровья и будет допустимой и соразмерной мерой обеспечения уголовного производства», – подчеркнул суд.
Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано в Тартуском окружном суде.
«Суд обосновал решение не арестовывать его состоянием здоровья подозреваемого, но, по данным прокуратуры, в наших следственных изоляторах оказывается очень грамотная медицинская помощь, поэтому мы планируем оспорить это решение», – сообщила в четверг BNS пресс-секретарь прокуратуры Кристийна Кивари.
Во вторник полиция арестовала Николая Осипенко и еще восемь человек из городской администрации и совета Кохтла-Ярве. Также были задержаны два человека, связанных с Осипенко, которые подозреваются в даче и получении взяток и в торговле влиянием.