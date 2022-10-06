Николай Осипенко остался на свободе в связи с его тяжелой болезнью

«В демократическом правовом и гуманитарном государстве ограничения основных прав, в том числе основного права на свободу, должны быть соразмерными. В данном случае, поскольку арест подозреваемого может создать реальную угрозу его жизни и здоровью, которое очевидно является плохим, суд считает, что содержание подозреваемого под стражей несоразмерно», – отметил суд.

«Очевидно, что инкриминируемые Осипенко коррупционные преступления серьезны и требуют осуждения, а преступления, описанные в подозрении, существенно нарушают законную работу Кохтла-Ярвеской городской управы и совета. В то же время важно принять во внимание, что такого рода преступления не создают опасности для жизни, здоровья или угрозы государственной безопасности», – признал суд.

Хотя на данный момент нет экспертного заключения, является ли Осипенко неизлечимо больным по состоянию на 2022 год, суд не разделяет мнение прокуратуры о том, что оценку состояния здоровья подозреваемого теперь следует начинать с нуля, отбросив все предыдущие процедуры и выявленные в них обстоятельства.

«Нет оснований сомневаться в достоверности экспертиз, проведенных в 2014-м и 2019 годах, и в правильности выводов эксперта. Если уже дважды, с разницей в пять лет, эксперты приходили к одному и тому же выводу об одном и том же человеке, – что он неизлечимо болен - это уже говорит о том, что состояние здоровья Осипенко в эти годы было стабильно очень плохим, пока он не был объявлен неизлечимо больным. Нет никаких доказательств или фактов, что в последние три года, после последнего медицинского осмотра, в медицинском отношении произошло чудо, которое значительно улучшило состояние здоровья Осипенко. До тех пор, пока соответствующих доказательств нет, суд не может утверждать, что содержание Осипенко под стражей будет безопасным для его жизни и здоровья и будет допустимой и соразмерной мерой обеспечения уголовного производства», – подчеркнул суд.

Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано в Тартуском окружном суде.

«Суд обосновал решение не арестовывать его состоянием здоровья подозреваемого, но, по данным прокуратуры, в наших следственных изоляторах оказывается очень грамотная медицинская помощь, поэтому мы планируем оспорить это решение», – сообщила в четверг BNS пресс-секретарь прокуратуры Кристийна Кивари.