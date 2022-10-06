Николай Осипенко выходит на свободу

Суд не удовлетворил ходатайство обвинения о первоначальном заключении Осипенко под стражу на срок до двух месяцев, передала пресс-служба суда.

Во вторник полиция арестовала Николая Осипенко и еще восемь человек из городской администрации и совета Кохтла-Ярве. Также были задержаны два человека, связанных с Осипенко, которых подозревают в даче и получении взяток и в торговле влиянием.