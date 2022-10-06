В четверг Вируский уездный суд пришел к выводу, что арест подозреваемого в коррупции бизнесмена из Ида-Вирумаа Николая Осипенко не является необходимым.
Николай Осипенко выходит на свободу
Николай Осипенко выходит на свободу
Суд не удовлетворил ходатайство обвинения о первоначальном заключении Осипенко под стражу на срок до двух месяцев, передала пресс-служба суда.
Постановление суда можно оспорить в Тартуском окружном суде.
Во вторник полиция арестовала Николая Осипенко и еще восемь человек из городской администрации и совета Кохтла-Ярве. Также были задержаны два человека, связанных с Осипенко, которых подозревают в даче и получении взяток и в торговле влиянием.
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