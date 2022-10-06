На прошедшей вчера в KUMU конференции, посвященной Дню учителя, председатель Союза работников образования Эстонии сказал, что профессия учителя является фантастической, она вдохновляет людей и меняет их жизни, но при этом недооценена в обществе. Это выражается как в заработной плате педагогов и в отсутствии карьерной модели, так и в отношении общества в целом.
Реэмо Вольтри: фантастическую профессию учителя недооценивают в обществе
«Профессия учителя на самом деле фантастическая – у них есть способность вдохновлять и менять мир! Это то, что мы хотим донести до общества в День учителя. Это причина, по которой мы можем работать в этой должности 20 лет. Но реальность такова, что зачастую привлекательность профессии и положение в обществе определяет доход», – сказал в своем выступлении Реэмо Вольтри.
В результате переговоров зарплата учителя в следующем году вырастет до 1749 евро, что составляет 95 процентов от среднего показателя по Эстонии. «Следующее правительство должно проделать вторую половину работы, чтобы минимальная заработная плата педагогов выросла до средней по стране. В Эстонии зарплата учителя со степенью магистра по-прежнему на 1/3 меньше, чем у других работников с высшим образованием. Результат – отсутствие следующего поколения учителей», – сказал Вольтри. «Кроме того, необходимо увеличить фонд дифференциации. Потому что отсутствие карьерной модели – это тоже важная проблема. В большинстве стран коэффициент дифференциации как-то связан со стажем или вкладом в работу, но у наших учителей такой перспективы нет».
По словам Реэмо Вольтри, в ближайшие годы в Эстонии будет не хватать около 5000 учителей. «Я надеюсь и верю, что в 2024-м году мне уже не придется отвечать на вопрос о том, не слишком ли мало платят учителям. Наоборот, мы сможем сказать, что учитель получает нормальную по меркам Эстонии зарплату, и дальше заниматься вопросами по существу. И среди нас будет больше молодых людей, которые увидят, что профессия учителя не только интересна, но и ценна для общества», – сказал Вольтри.
Глава AS Mainor Кади Пярнитс в своем выступлении сказала, что, если у нас не будет учителей, то это приведет нас к бедности: обеднеет все общество, и поэтому необходимо поддерживать профессию учителей и их зарплату. «Эстония достигла определенного уровня благополучия, но учителя почему-то не поднялись до уровня элиты. Но они должны быть элитой с точки зрения заработной платы и признания, они должны быть эталоном, – сказала Кади Пярнитс. – На примере бизнеса мы уже видим, что молодые люди все больше отличаются друг от друга, у них очень разный опыт образования и набор социальных навыков. Зачастую нам самим приходится учить с нуля работе в команде и учитыванию интересов других».
«Мы боимся прихода полностью цифрового общества. Министр сказал, что нельзя сбрасывать со счетов 60-летних учителей, и я с этим согласна, но мы должны задуматься о методике обучения сегодняшней молодежи. Они хотят получать все легко, быстро и в красочной форме. Для того чтобы это обеспечить, нужно иметь много сил и ума, и больше денег, чем есть в нынешней системе, – сказала Пярнитс. – Однако только деньги и зарплата не делают учителей элитой. Необходимо, чтобы общий уровень жизни преподавателей был более элитарным, чем сегодня. Чтобы у преподавателя была возможность учиться самому, чтобы он сам себя хорошо знал и ученикам было легче строить с ним отношения. Если учитель будет видеть, что его положение в обществе ценится, это поможет».
В рамках прошедшей в KUMU конференции «Как стать мудрой нацией в отсутствие денег?» представители разных сторон обсуждали решения, которые позволят и дальше обеспечивать качественное образование в Эстонии. На конференции выступили министр образования и науки Тынис Лукас, предприниматель и глава AS Mainor Кади Пярнитс, председатель Эстонского союза работников образования Реэмо Вольтри, директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур, ректор Тартуского университета Тоомас Ассер и ректор Тартуского колледжа здоровья Улла Преэден.
В конце конференции состоялись дебаты парламентских партий на тему «Когда государство начнет ценить образование не только на словах, но и на деле?», в которых примут участие Хелир-Вальдор Сеэдер, Евгений Осиновский, Юрген Лиги, Юри Ратас и Тойво Таса.
Конференцию организовал Эстонский союз работников образования.