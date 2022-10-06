Реэмо Вольтри: фантастическую профессию учителя недооценивают в обществе

Глава AS Mainor Кади Пярнитс в своем выступлении сказала, что, если у нас не будет учителей, то это приведет нас к бедности: обеднеет все общество, и поэтому необходимо поддерживать профессию учителей и их зарплату. «Эстония достигла определенного уровня благополучия, но учителя почему-то не поднялись до уровня элиты. Но они должны быть элитой с точки зрения заработной платы и признания, они должны быть эталоном, – сказала Кади Пярнитс. – На примере бизнеса мы уже видим, что молодые люди все больше отличаются друг от друга, у них очень разный опыт образования и набор социальных навыков. Зачастую нам самим приходится учить с нуля работе в команде и учитыванию интересов других».

«Мы боимся прихода полностью цифрового общества. Министр сказал, что нельзя сбрасывать со счетов 60-летних учителей, и я с этим согласна, но мы должны задуматься о методике обучения сегодняшней молодежи. Они хотят получать все легко, быстро и в красочной форме. Для того чтобы это обеспечить, нужно иметь много сил и ума, и больше денег, чем есть в нынешней системе, – сказала Пярнитс. – Однако только деньги и зарплата не делают учителей элитой. Необходимо, чтобы общий уровень жизни преподавателей был более элитарным, чем сегодня. Чтобы у преподавателя была возможность учиться самому, чтобы он сам себя хорошо знал и ученикам было легче строить с ним отношения. Если учитель будет видеть, что его положение в обществе ценится, это поможет».