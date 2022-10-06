В эстонском лесу скрывается загадочное ядерное убежище

Вероятно, самое большое убежище в Ярвамаа находится глубоко в лесу по соседству с бывшим хутором Сикемяэ. За десять лет убежище обросло кустами, но протоптанные вокруг тропинки говорят о том, что любопытные люди туда все-таки приходят.

В ситуации, когда тема общественных убежищ и предупреждающих об опасности сирен стала как никогда актуальной, уместно напомнить, что несколько десятков лет назад между болотами и лесами на граница Харьюмаа и Ярвамаа хлопотал человек, который хотел построить ядерное убежище.