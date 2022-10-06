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В эстонском лесу скрывается загадочное ядерное убежище

rus.postimees.ee
В эстонском лесу скрывается загадочное ядерное убежище
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Вероятно, самое большое убежище в Ярвамаа находится глубоко в лесу по соседству с бывшим хутором Сикемяэ. За десять лет убежище обросло кустами, но протоптанные вокруг тропинки говорят о том, что любопытные люди туда все-таки приходят.
Вероятно, самое большое убежище в Ярвамаа находится глубоко в лесу по соседству с бывшим хутором Сикемяэ. За десять лет убежище обросло кустами, но протоптанные вокруг тропинки говорят о том, что любопытные люди туда все-таки приходят. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В ситуации, когда тема общественных убежищ и предупреждающих об опасности сирен стала как никогда актуальной, уместно напомнить, что несколько десятков лет назад между болотами и лесами на граница Харьюмаа и Ярвамаа хлопотал человек, который хотел построить ядерное убежище.

Японец Ёситеру Акияма более 20 лет назад на границе Ярвамаа и Харьюмаа начал строительство убежища, которое должно было выдержать даже ядерную войну.

Акияма хотел построить на участке конференц-центр для людей, которых беспокоит безопасность. Коробку дома с одним этажом на земле, но глубиной в пять метров под землей он достроил еще в 2003 году, но тогда дело зашло в тупик.

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