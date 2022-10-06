В ситуации, когда тема общественных убежищ и предупреждающих об опасности сирен стала как никогда актуальной, уместно напомнить, что несколько десятков лет назад между болотами и лесами на граница Харьюмаа и Ярвамаа хлопотал человек, который хотел построить ядерное убежище.
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В эстонском лесу скрывается загадочное ядерное убежище
В эстонском лесу скрывается загадочное ядерное убежище
Японец Ёситеру Акияма более 20 лет назад на границе Ярвамаа и Харьюмаа начал строительство убежища, которое должно было выдержать даже ядерную войну.
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