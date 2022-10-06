Даже после того, как правительство вмешалось в энергетический рынок и ввело меру по компенсации энергии, в связи с подорожанием жизни немало людей могут столкнуться с трудностями при оплате счетов.
Полезно: как правильно и эффективно экономить дома электроэнергию
Эксперты банка Citadele составили список практичных, эффективных и реалистичных советов по экономии, которые помогут без особого ущерба для кошелька и экологично экономить энергию и уменьшить ее потребление.
Понизьте температуру в комнатах
«Самый простой способ уменьшить потребление энергии и сэкономить деньги на своем счете за энергию – просто понизить температуру в комнатах. Естественно, вам совершенно не нужно полностью отказываться от тепла, однако настройка температуры даже на несколько градусов ниже позволит значительно экономить деньги», – сказала руководитель отдела розничных банковских услуг Эстонского филиала банка Citadele Марины Хакиайнен. Вам будет дешевле установить более низкую температуру системы отопления на весь день, чем постоянно ее включать и выключать.
Устраните утечки воздуха и сквозняки
Потеря тепла через области вокруг дверей и окон, а также через плохо изолированные чердаки или стены может обойтись вам вплоть до пары сотен евро в год. Установка изоляционных материалов на чердаке, а также установка барьеров от сквозняка под дверью может существенно уменьшить потерю тепла, что, в свою очередь, позволит экономить на расходах на отопление.
Подумайте об отопительной системе с меньшими расходами
Отопление пола чрезмерно сильно отражается на счете за электричество? Отопление с помощью воздушно-водяного теплового насоса в четыре-пять раз экономичнее электрического отопления. Такой насос хорошо подходит в качестве дополнения к уже имеющемуся источнику тепла. Подумать о приобретении воздушно-водяного насоса стоит и в том случае, если главной задачей одного отопительного устройства является нагрев потребительской воды и воды для отопительной системы. Если вам нужно обогревать только небольшую территорию, то используйте стационарное отопительное устройство. Такие устройства прекрасно подходят для отопления закрытых помещений, в которых вы пребываете лишь непродолжительное время: например, гараж или ванная комната, где почему-то всегда холоднее, чем в остальных помещениях. Тем не менее, помните, что для отопления всего домохозяйства эти устройства менее эффективны по сравнению с тепловым или воздушным насосом. Наиболее экологичным решениям является использование отопительных устройств, основанных на солнечной энергии.
Радиаторы без воздуха
Если вы хотите, чтобы радиаторы обогревали ваш дом эффективно, вы должны их регулярно проверять на наличие в них воздуха. Если этого не делать, то радиатор не будет надлежащим образом отдавать тепло, потому что скопившийся в нем воздух будет препятствовать циркуляции теплой воды. В результате отопительная система вашего дома будет работать менее эффективно, так как для получения достаточного тепла радиатор будет потреблять больше энергии.
Выберите поставщика электричества, который больше всего вам подходит
Чтобы держать счет за электроэнергию под контролем, следует обязательно разузнать, какой поставщик электричества является наиболее выгодным с учетом потребления вашего домохозяйства. Если вы выбрали пакет с биржевой ценой, то стоит следить, в какие часы цена электроэнергии самая низкая. Время работы многих бытовых устройств, например, посудомоечной или стиральной машины, с помощью таймера можно настроить исходя из времени, в течение которого цена является наиболее выгодной.
Выходя из комнаты, выключайте весь свет
Сегодня каждому домохозяйству требуется большое количество светильников, и поэтому важно выбрать правильный источник света, способный долго прослужить и помогающий экономить энергию. Несмотря на то, что сегодня на рынке доступно множество различных экономичных лампочек, разумнее всего в качестве источника света выбрать светодиодную лампу. Светодиод использует примерно в два раза меньше энергии, чем экономичные лампы. Преимуществом светодиодов прежде всего является малый расход энергии и очень длительный срок службы, составляющий примерно 25000–50000 часов или 15–20 лет. Кроме того, светодиодные лампы хорошо переносят включение и выключение, они быстро загораются и немедленно достигают предусмотренной яркости. Важен и тот момент, что лучшие производители светодиодных ламп предлагают на них гарантию на срок вплоть до 2–3 лет. Приучите себя выключать свет, когда вы выходите из комнаты, и используйте только те светильники, которые вам действительно нужны.
Используйте как можно больше естественного дневного света. Более эффективно рассеивать в комнатах дневной свет помогут расположенные вблизи окон зеркала, а также стены и полы светлых тонов.
Разумное использование бытовой техники
Расходы на бытовые устройства можно разделить на две составляющие: расход на приобретение и расход, связанный с использованием. Учитывая это, найдите наиболее подходящее для вашего бюджета устройство и наиболее экономичное решение. Выбирая использованное устройство, вы сэкономите на расходах на покупку, однако вследствие возраста устройства текущие расходы на его эксплуатацию могут быть значительно большими, чем в случае совершенно новой машины, обладающей более высоким энергетическим классом. При приобретении бытовой техники по возможности отдавайте предпочтение устройствам с высоким энергетическим классом.
Если для приготовления еды вместо духовки вы можете использовать микроволновую печь – делайте это. Микроволновая печь расходует на 30–80 процентов меньше энергии по сравнению с обычной духовкой, так как она нагревает только еду, а не окружающий ее воздух.
Для стирки одежды используйте более прохладную воду, и чтобы высушить одежду после стирки, просто развесьте ее – это позволит вам сэкономить немало энергии. По возможности сушите одежду на веревке для белья или вывешивайте ее в самых сухих комнатах с хорошим воздухообменом.
Экономьте за счет воды
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Эстонского филиала банка Citadele Марины Хакиайнен, одним из наиболее энергозатратных устройств в доме является водяной бойлер, в связи с чем нагрев и использование горячей воды следует держать под контролем. Совершенно точно не стоит нагревать воду до максимальной возможной температуры, так как практическая потребность в столь горячей воде обычно отсутствует. Чрезмерный нагрев воды означает и больший расход электричества. Важно следить и за потреблением воды – быстрый душ будет значительно экономичнее продолжительного принятия ванны.
В магазинах сантехники можно найти аэраторы, которые помогают без особых усилий экономить существенное количество воды. Аэратор смешивает воду с воздухом, обеспечивая таким образом достаточное давление, но пропуская меньшее количество воды, в результате чего уменьшается расход энергии, необходимой для нагрева воды.
Используйте розетки с таймером
Многие люди даже не подозревают, что выключенные бытовые и электрические устройства также потребляют электричество. Обойдите свой дом и проверьте, сколько у вас подключенных к сети устройств, которые вы не используете постоянно. Чтобы избежать такого излишнего расхода, приобретите розетки с таймером. Такое решение значительно удобнее постоянного подключения и отключения каждого устройства.
Экономия энергии необходима не только зимой. Многие из вышеприведенных советов помогут вам экономить деньги круглогодично, и кроме них существует еще множество возможностей снизить расходы домохозяйства. Подходите к этой задаче творчески, чтобы найти баланс между экономией и потреблением.