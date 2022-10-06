Министр государственного управления Рийна Солман обратилась к Министерству экономики и коммуникаций с предложением рассмотреть вопрос о распространении универсальной услуги на учреждения местных самоуправлений и управляемые ими учреждения.
Солман предлагает распространить универсальную услугу и на местные самоуправления
Об этом BNS сообщила пресс-служба аппарата министра. «За семь месяцев этого года муниципалитеты потратили в общей сложности 51,6 миллиона евро на отопление и электроэнергию. Это почти вдвое больше – 48,3 процента – чем за тот же период прошлого года. В финансовом плане это означает увеличение расходов на 20,2 миллиона», – отметил Солман в письме.
По прогнозам, расходы на энергию в 2022 году по сравнению с прошлым годом увеличатся в общей сложности примерно на 42 миллиона евро, то есть, до 90 миллионов евро в год.
С 1 октября универсальная услуга действует для бытовых потребителей, и в Рийгикогу на рассмотрении находится законопроект, который распространит ее на микро- и малые предприятия. Министр бизнеса и информационных технологий Кристьян Ярван заявил на прошлой неделе, что проект распространения универсальной услуги на предприятия будет готов в лучшем случае к ноябрю.