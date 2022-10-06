Солман предлагает распространить универсальную услугу и на местные самоуправления

Об этом BNS сообщила пресс-служба аппарата министра. «За семь месяцев этого года муниципалитеты потратили в общей сложности 51,6 миллиона евро на отопление и электроэнергию. Это почти вдвое больше – 48,3 процента – чем за тот же период прошлого года. В финансовом плане это означает увеличение расходов на 20,2 миллиона», – отметил Солман в письме.

По прогнозам, расходы на энергию в 2022 году по сравнению с прошлым годом увеличатся в общей сложности примерно на 42 миллиона евро, то есть, до 90 миллионов евро в год.