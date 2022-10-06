В четверг, 6 октября, пилоты немецкой авиакомпании Eurowings объявили однодневную забастовку, передает DW.
Пилоты крупной европейской авиакомпании начали забастовку
Как сообщает агентство dpa, перевозчик прогнозирует, что по этой причине будет отменено около половины рейсов. Компания выполняет в среднем около 500 полетов в день и перевозит от 50 000 до 70 000 пассажиров в города Германии и других стран Европы.
Пилотов призвал объявить забастовку профсоюз Vereinigung Cockpit (VC). С таким предложением к сотрудникам Eurowings, которая является дочерней компании Lufthansa, организация обратилась после неудачных переговоров с работодателем по тарифному соглашению, регулирующему условия труда.
Профсоюз требовал улучшить рабочие условия для пилотов, выдвигая в качестве основного требования разгрузку сотрудников, например, за счет уменьшения полетного времени. Вместе с тем компания Eurowings раскритиковала забастовку, посчитав такие действия чрезмерными и безответственными.
Забастовка пилотов Lufthansa в сентябре
В начале сентября однодневную забастовку провели пилоты авиакомпании Lufthansa. Она затронула около 130 тысяч пассажиров как на внутренних, так и международных направлениях.
Так же, как и в случае с Eurowings, забастовка была объявлена из-за отсутствия прогресса на переговорах по тарифному соглашению. Профсоюз добивался для пяти тысяч капитанов и первых пилотов повышения зарплаты на 5,5 процента уже в текущем году и автоматической привязки жалованья к инфляции.