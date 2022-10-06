Пилоты крупной европейской авиакомпании начали забастовку

Как сообщает агентство dpa, перевозчик прогнозирует, что по этой причине будет отменено около половины рейсов. Компания выполняет в среднем около 500 полетов в день и перевозит от 50 000 до 70 000 пассажиров в города Германии и других стран Европы.

Пилотов призвал объявить забастовку профсоюз Vereinigung Cockpit (VC). С таким предложением к сотрудникам Eurowings, которая является дочерней компании Lufthansa, организация обратилась после неудачных переговоров с работодателем по тарифному соглашению, регулирующему условия труда.

Профсоюз требовал улучшить рабочие условия для пилотов, выдвигая в качестве основного требования разгрузку сотрудников, например, за счет уменьшения полетного времени. Вместе с тем компания Eurowings раскритиковала забастовку, посчитав такие действия чрезмерными и безответственными.

Забастовка пилотов Lufthansa в сентябре

В начале сентября однодневную забастовку провели пилоты авиакомпании Lufthansa. Она затронула около 130 тысяч пассажиров как на внутренних, так и международных направлениях.