Президент Эстонской федерации бокса: нет причин бойкотировать соревнования с участием русских

Калле Кландорф, президент Эстонской федерации бокса, прежде всего отметил, что в Эстонии по-прежнему исходят из принятых в марте решений, и спортсменов из России и Беларуси к нам на соревнования не ждут.

«В марте IBA осудила военные действия России в Украине и приняла решение, что на территории России и Беларуси не будут проводиться спортивные соревнования, также спортсмены из этих стран не могут принимать участие в других соревнованиях. Вчерашняя новость значит лишь решение руководства IBA, но этот документ нельзя принимать всерьез до тех пор, пока он не дошел до федераций. У нас этого документа еще нет. Поэтому мы будем исходить из принятых в марте решений. Если принятое вчера решение дойдет до нас официально, соберемся всем руководством нашей федерации и спросим IBA, что это значит?» - сказал Кландорф

Накануне вечером финская федерация бокса сообщила, что будет бойкотировать все соревнования IBA, в которых будут принимать участие спортсмены из России и Беларуси. Но сможет ли эстонская федерация поступить так же?

«У нас нет причин бойкотировать соревнования, если IBA даст разрешение на соревнования. Титульные соревнования являются для спортсменов важнейшими в сезоне, они тренировались и готовились. Я не смогу им запретить», - сказал Кландорф.

В календаре IBA в этом году стоят два титульных соревнования: в середине октября женский чемпионат Европы в Черногориии во второй половине ноября – юниорский чемпионат мира в Испании.

Министр обороны Ханно Певкур также прокомментировал ситуацию.