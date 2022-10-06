В среду в спортивном мире со скоростью лесного пожара распространилась новость о том, что Международная федерация бокса (IBA) разрешит спортсменам из России и Беларуси снова выступать под флагом и гимном своей страны, хотя Международный олимпийский комитет с начала войны в Украине дал строгую рекомендацию об обратном и IBA более полугода исполняла распоряжение. Как отреагировала на ситуацию эстонская федерация бокса?
Президент Эстонской федерации бокса: нет причин бойкотировать соревнования с участием русских
Калле Кландорф, президент Эстонской федерации бокса, прежде всего отметил, что в Эстонии по-прежнему исходят из принятых в марте решений, и спортсменов из России и Беларуси к нам на соревнования не ждут.
«В марте IBA осудила военные действия России в Украине и приняла решение, что на территории России и Беларуси не будут проводиться спортивные соревнования, также спортсмены из этих стран не могут принимать участие в других соревнованиях. Вчерашняя новость значит лишь решение руководства IBA, но этот документ нельзя принимать всерьез до тех пор, пока он не дошел до федераций. У нас этого документа еще нет. Поэтому мы будем исходить из принятых в марте решений. Если принятое вчера решение дойдет до нас официально, соберемся всем руководством нашей федерации и спросим IBA, что это значит?» - сказал Кландорф
Накануне вечером финская федерация бокса сообщила, что будет бойкотировать все соревнования IBA, в которых будут принимать участие спортсмены из России и Беларуси. Но сможет ли эстонская федерация поступить так же?
«У нас нет причин бойкотировать соревнования, если IBA даст разрешение на соревнования. Титульные соревнования являются для спортсменов важнейшими в сезоне, они тренировались и готовились. Я не смогу им запретить», - сказал Кландорф.
В календаре IBA в этом году стоят два титульных соревнования: в середине октября женский чемпионат Европы в Черногориии во второй половине ноября – юниорский чемпионат мира в Испании.
Министр обороны Ханно Певкур также прокомментировал ситуацию.
«Эстонцы говорят, что все это кошерно. Но это та вещь, которую общество должно осознать. Финны сказали, что они будут бойкотировать, я считаю, что у Эстонии также нет другого выхода. Люди умирают по-настоящему из-за российской агрессии в Украине, а мы говорим, что украинцев мы на ринг не пустим, а русских пустим».