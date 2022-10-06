На состоявшемся в среду собрании Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии было принято решение об исключении подозреваемой в коррупции вице-мэра города Алены Казаковой из рядов политической силы в связи с утратой доверия, пишет Rus.ERR.
Помощницу мэра Кохтла-Ярве исключили из Центристской партии
«Очень жаль, что молодая образованная женщина, которая была выбрана лучшим работником по защите детей в 2020 году попала в коррупционный скандал. Бесспорно, в Эстонии действует презумпция невиновности, но принимая во внимание то, что в последнее время она не участвовала в работе партии, а очень активно сотрудничала со списком "Прогресс", мы решили просто ускорить этот процесс», – прокомментировала в четверг через партийную пресс-службу решение округа его председатель Иветта Саккарт-Линнард.
Она также призвала депутатов и чиновников, замешанных в коррупционном скандале, приостановить свои полномочия либо уйти со своих мест.
Во вторник, 4 октября, Казакова вместе с еще рядом лиц была задержана на 48 часов по делу о коррупции, ключевым фигурантом которого прокуратура считает бизнесмена и йыхвиского муниципального политика Николая Осипенко.