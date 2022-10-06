Помощницу мэра Кохтла-Ярве исключили из Центристской партии

«Очень жаль, что молодая образованная женщина, которая была выбрана лучшим работником по защите детей в 2020 году попала в коррупционный скандал. Бесспорно, в Эстонии действует презумпция невиновности, но принимая во внимание то, что в последнее время она не участвовала в работе партии, а очень активно сотрудничала со списком "Прогресс", мы решили просто ускорить этот процесс», – прокомментировала в четверг через партийную пресс-службу решение округа его председатель Иветта Саккарт-Линнард.