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«Какой позор!» Владимир Кличко эмоционально отреагировал на решение IBA по российским боксёрам

rus.postimees.ee
«Какой позор!» Владимир Кличко эмоционально отреагировал на решение IBA по российским боксёрам
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Братья Кличко.
Братья Кличко. Фото: Markus Schreiber

Украинский бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко отреагировал на решение Международной федерации бокса (IBA) допустить российских и белорусских боксёров к турнирам под своей эгидой, сообщает «Чемпионат»

«Можете ли вы нокаутировать себя? Да. IBA является примером и выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности. Бокс заслуживает гораздо лучшего. Какой позор», – написал Кличко в своём «твиттере».

В релизе Международной ассоциации бокса отмечается, что IBA твёрдо убеждена, что политика не должна оказывать никакого влияния на спорт, а потому всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия.

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