Украинский бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко отреагировал на решение Международной федерации бокса (IBA) допустить российских и белорусских боксёров к турнирам под своей эгидой, сообщает «Чемпионат».
«Какой позор!» Владимир Кличко эмоционально отреагировал на решение IBA по российским боксёрам
«Какой позор!» Владимир Кличко эмоционально отреагировал на решение IBA по российским боксёрам
«Можете ли вы нокаутировать себя? Да. IBA является примером и выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности. Бокс заслуживает гораздо лучшего. Какой позор», – написал Кличко в своём «твиттере».
В релизе Международной ассоциации бокса отмечается, что IBA твёрдо убеждена, что политика не должна оказывать никакого влияния на спорт, а потому всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия.
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