В России гражданин Эстонии попал в тяжелое ДТП

ДТП случилось в 22:40 2 октября, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Около магазина «Лента» в Шушарах на Московском шоссе столкнулись два грузовика. В результате водителей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших и гражданин Эстонии.

По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Игоря, чтобы разминуться, водителям не хватило доли секунд. «Ехал почти за ними, там было еще две машины спереди. Водитель в сторону Питера свернул на встречку, поскольку дорожники офигенно ставят ограждения и знаки. В итоге почти лоб в лоб и светофор снесли, – пишет он. – Подходил к водителям обеих фур, одного достали быстро, и он разговаривал, говорил, что скорая не нужна. А второй был хуже, почти не разговаривал, его сильно зажало».