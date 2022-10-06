На прошедшей вчера в KUMU конференции, посвященной Дню учителя, в рамках дебатов представители партий единогласно признали образование приоритетом в политике страны.
Сеэдер: переход на эстоноязычное образование – это важнейший вопрос безопасности общества
По словам председателя «Отечества» Хелира-Валдора Сеэдера, законодательная база, созданная действующей правительственной коалицией, позволит в последующие годы полностью перейти на эстоноязычное образование. «Переход к обучению на эстонском языке и перевод общества в единое информационное пространство является важнейшим вопросом безопасности», – сказал Хелир-Вальдор Сеэдер.
«Отечество» считает бесплатное высшее образование необходимым условием для сохранения эстоноязычного образования. «В соседних европейских странах высшие учебные заведения бесплатные, и если мы сделаем их платными, то жители Эстонии поедут учиться за границу, – пояснил Хелир-Вальдор Сеэдер. – Если в радиусе 200 километров от Таллинна есть бесплатный университет в Финляндии и платный университет в Эстонии, то молодой человек, скорее всего, получит высшее образование в соседней стране».
До сих пор наилучший результат был достигнут в вопросе повышения заработной платы учителей: минимальная заработная плата педагога составит 95% от средней по стране. «Цель нашей партии состоит в том, чтобы в ближайшие годы минимальная зарплата учителей была повышена до средней в Эстонии, а средняя зарплата педагогов превышала среднюю по стране на 25 процентов», — сказал Хелир-Валдор Сеэдер.
Член правления Социал-демократической партии Евгений Осиновский похвалил правительство за повышение заработной платы педагогов, но раскритиковал другие политические партии за непостоянство образовательной политики. «Обещания поднять зарплату учителям на 20% звучали все последнее десятилетие, но после того, как социал-демократы ушли из правительства, процесс застопорился», – сказал Евгений Осиновский.
Евгений Осиновский считает недостаточное финансирование высшего образования важной проблемой. «Мы наблюдаем огромный спад в сфере высшего образования, потому что развитие происходит с очень ограниченными ресурсами», – сказал Евгений Осиновский.
Осиновский рассказал о подходе к составлению рейтинга сфер, финансируемых государством. «Мы не можем обсуждать, является ли безопасность более важным приоритетом, чем образование, потому что сейчас безопасность – это вопрос базовой гигиены общества. Если базовая гигиена соблюдена, то образование, безусловно, является приоритетом номер один», – подчеркнул Евгений Осиновский.
«Образование также является лучшей экономической политикой. Если мы не построим новые дороги, ничего не случится. Если мы не дадим образование молодежи, то ничего и не получим», – добавил он.
Глава комитета EKRE по образованию и культуре Тойво Таса подчеркнул, что запланированного нынешним правительством повышения зарплаты и финансирования учителей далеко недостаточно. «Дела в сфере образования в Эстонии идут плохо, потому что по разным данным не хватает 700-1600 учителей по всем предметам», – сказал Тойво Таса. «Без трехкратного повышения зарплаты учителя мы не добьемся прорыва».
По словам Тойво Таса, чтобы сделать образование более эффективным, необходимо изменить как содержание учебных программ, так и процесс управления школами: «Если образование ниже уровня гимназии будет управляться на двух уровнях – государством и местным самоуправлением, то на хороший результат рассчитывать не придется».
Вице-председатель Партии реформ Юрген Лиги упрекнул конкурирующие политические партии в том, что они называют образование главным приоритетом, но на самом деле при принятии решений отдают приоритет другим областям. «Когда дело доходит до реального распределения денег, выбор делается в пользу других, гораздо более привлекательных аспектов, таких как увеличение семейных пособий», – сказал Лиги.
Юрген Лиги назвал главным приоритетом переход на эстоноязычное обучение, потому что это оказывает наибольшее влияние на общество. При этом он считает необходимым перераспределить деньги внутри системы образования. «Существующая сеть школ обходится слишком дорого, а учителя недостаточно загружены», — сказал Юрген Лиги.
По словам председателя Центральной партии Юри Ратаса, его партия целенаправленно способствует повышению заработной платы учителей, но результат будет зависеть от результатов предстоящих выборов в Рийгикогу. «Свой вклад внесли все политические партии, но будет ли средняя зарплата учителя составлять 120 или 125 процентов от средней по Эстонии зависит от политического решения, которое будет принято по результатам мартовских выборов», – сказал Юри Ратас.
Юри Ратас назвал важным с точки зрения сельской жизни сохранение местных школ. «Если школа исчезнет, будущее для местных жителей будет туманным», – добавил Юри Ратас.
В рамках конференции представители разных сторон обсуждали решения, которые позволят и дальше обеспечивать качественное образование в Эстонии. На конференции выступили министр образования и науки Тынис Лукас, предприниматель и глава AS Mainor Кади Пярнитс, председатель Эстонского союза работников образования Реэмо Вольтри, директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур, ректор Тартуского университета Тоомас Ассер и ректор Тартуского колледжа здоровья Улла Преэден.
В конце конференции состоялись дебаты парламентских партий на тему «Когда государство начнет ценить образование не только на словах, но и на деле?», в которых примут участие Хелир-Вальдор Сеедер, Евгений Осиновский, Юрген Лиги, Юри Ратас и Тойво Таса.
Конференцию организовал Эстонский союз работников образования.