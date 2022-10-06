Сеэдер: переход на эстоноязычное образование – это важнейший вопрос безопасности общества

Евгений Осиновский считает недостаточное финансирование высшего образования важной проблемой. «Мы наблюдаем огромный спад в сфере высшего образования, потому что развитие происходит с очень ограниченными ресурсами», – сказал Евгений Осиновский.

Осиновский рассказал о подходе к составлению рейтинга сфер, финансируемых государством. «Мы не можем обсуждать, является ли безопасность более важным приоритетом, чем образование, потому что сейчас безопасность – это вопрос базовой гигиены общества. Если базовая гигиена соблюдена, то образование, безусловно, является приоритетом номер один», – подчеркнул Евгений Осиновский.

«Образование также является лучшей экономической политикой. Если мы не построим новые дороги, ничего не случится. Если мы не дадим образование молодежи, то ничего и не получим», – добавил он.

Глава комитета EKRE по образованию и культуре Тойво Таса подчеркнул, что запланированного нынешним правительством повышения зарплаты и финансирования учителей далеко недостаточно. «Дела в сфере образования в Эстонии идут плохо, потому что по разным данным не хватает 700-1600 учителей по всем предметам», – сказал Тойво Таса. «Без трехкратного повышения зарплаты учителя мы не добьемся прорыва».

По словам Тойво Таса, чтобы сделать образование более эффективным, необходимо изменить как содержание учебных программ, так и процесс управления школами: «Если образование ниже уровня гимназии будет управляться на двух уровнях – государством и местным самоуправлением, то на хороший результат рассчитывать не придется».