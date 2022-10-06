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Правительство повысило возможную ставку платежа во вторую пенсионную ступень

BNS
Правительство повысило возможную ставку платежа во вторую пенсионную ступень
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Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Фото: Tairo Lutter

Правительство в четверг на своем заседании одобрило законопроект о внесении поправок в Закон о накопительных пенсиях и в Закон о ведении реестра ценных бумаг, который позволяет участникам пенсионной системы делать взносы во вторую пенсионную ступень по ставке в четыре или шесть процентов вместо прежних двух процентов.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, пояснив, что, по умолчанию текущая 2-процентная ставка платежа будет действовать и дальше. Новая ставка оплаты всегда начнет применяться с 1 января, а заявление необходимо подать не позднее 30 ноября предыдущего года. Ставка платежа может быть изменена один раз в год.

«Вторая пенсионная ступень продолжает оставаться нашим самым популярным инвестиционным продуктом как из-за большого количества инвесторов, так большого объема активов, и данный законопроект предлагает дополнительные возможности именно этой части инвесторов», – пояснила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

Повышение ставки платежей позволит людям увеличивать свои пенсионные накопления более быстрыми темпами, чем раньше. Кроме того, это также может быть хорошим решением, если человек на какое-то время приостановил выплаты во вторую пенсионную ступень. Восстановив их позже, можно компенсировать это пропущенное время, увеличив свои платежи.

Повышение платежей касается только той части, которая удерживается из заработной платы, а доля социального налога в накопительной пенсии, то есть четыре процента, остается одинаковой для всех выбранных ставок платежей. Таким образом, предлагаемые изменения не затрагивают ни бюджет первой ступени, ни зарабатываемые в этой ступени права на пенсию.

Пенсионная система Эстонии состоит из трех ступеней, причем первая и вторая ступени вместе обеспечивают пенсию, равную 40 процентам средней заработной платы. Остальное следует собирать в третьей ступени или вне пенсионной системы.

Во второй ступени, по данным Министерства финансов, продолжают копить деньги около 514 000 человек, из которых 4 328 пользуются пенсионным инвестиционным счетом. В третьей ступени насчитывается пенсионные накопления около 220 000 человек.

Поправки к законам должны вступить в силу с 1 января 2024 года, когда можно будет подавать заявления на повышение ставки платежа. Более высокие выплаты можно будет производить таким образом не ранее 1 января 2025 года.

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