Правительство повысило возможную ставку платежа во вторую пенсионную ступень

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, пояснив, что, по умолчанию текущая 2-процентная ставка платежа будет действовать и дальше. Новая ставка оплаты всегда начнет применяться с 1 января, а заявление необходимо подать не позднее 30 ноября предыдущего года. Ставка платежа может быть изменена один раз в год.

«Вторая пенсионная ступень продолжает оставаться нашим самым популярным инвестиционным продуктом как из-за большого количества инвесторов, так большого объема активов, и данный законопроект предлагает дополнительные возможности именно этой части инвесторов», – пояснила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

Повышение ставки платежей позволит людям увеличивать свои пенсионные накопления более быстрыми темпами, чем раньше. Кроме того, это также может быть хорошим решением, если человек на какое-то время приостановил выплаты во вторую пенсионную ступень. Восстановив их позже, можно компенсировать это пропущенное время, увеличив свои платежи.

Повышение платежей касается только той части, которая удерживается из заработной платы, а доля социального налога в накопительной пенсии, то есть четыре процента, остается одинаковой для всех выбранных ставок платежей. Таким образом, предлагаемые изменения не затрагивают ни бюджет первой ступени, ни зарабатываемые в этой ступени права на пенсию.

Пенсионная система Эстонии состоит из трех ступеней, причем первая и вторая ступени вместе обеспечивают пенсию, равную 40 процентам средней заработной платы. Остальное следует собирать в третьей ступени или вне пенсионной системы.

Во второй ступени, по данным Министерства финансов, продолжают копить деньги около 514 000 человек, из которых 4 328 пользуются пенсионным инвестиционным счетом. В третьей ступени насчитывается пенсионные накопления около 220 000 человек.