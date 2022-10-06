В правительстве уточнили условия мобилизации в Эстонии

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут рассказал об изменениях, которые касаются накопительной пенсии. Правительство одобрило законопроект о внесении поправок в Закон о накопительных пенсиях и в Закон о ведении реестра ценных бумаг, который позволяет участникам пенсионной системы делать взносы во вторую пенсионную ступень по ставке в четыре или шесть процентов вместо прежних двух процентов. Изменение вступит в силу с января 2024 года. Подробнее об этом читайте здесь.

Уточнены условия мобилизации

Министр обороны Ханно Певкур рассказал, что сегодня в правительстве пересмотрели списки, которые связанны с нашими обязательствами по гособороне. «В условиях кризиса есть немало учреждений, которые должны продолжать функционировать. Поэтому у нас есть определенные должности, которые не попадают под мобилизацию. Мы регулярно их пересматриваем. Сейчас есть три учреждения, в отношении которых мы увеличиваем количество людей, которые могут оставаться и продолжать выполнять свою работу в условиях кризиса», – говорит Певкур.

К этим учреждениям относятся:

Рийгикогу – теперь 70 процентов работников канцелярии Рийгикогу останутся на местах.

Государственный центр вспомогательных услуг – в настоящее время пятой части людей разрешено оставаться на своих нынешних должностях, после изменения работу смогут продолжить 40 процентов работников.

Центр оборонных инвестиций – останется почти весь штат. «Даже в кризисы им надо продолжать работать, нельзя сказать, что некоторые специалисты по закупке уйдут на фронт», – уточнил Певкур.

Ядерная угроза