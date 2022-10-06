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В правительстве уточнили условия мобилизации в Эстонии

Итоги пресс-конференции правительства
rus.postimees.ee
В правительстве уточнили условия мобилизации в Эстонии
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Ханно Певкур, Урмас Рейнсалу и Рийна Сиккут.
Ханно Певкур, Урмас Рейнсалу и Рийна Сиккут. Фото: Madis Veltman

Сегодня, 6 октября, в пресс-конференции правительства приняли участие министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»), министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) и министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ).

На сегодняшнем э-заседании правительство утвердило 13 пунктов повестки дня.

Премьер-министр Кая Каллас не может участвовать в сегодняшней пресс-конференции, поскольку находится на саммите Европейского политического сообщества в Праге.

Ситуация с беженцами на границе РФ

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу объявил, что в Рийгикогу отправлены поправки к Коммерческому кодексу. «До сих пор было возможно трансграничное слияние, но теперь возможно будет и трансграничное разделение», – сказал он, добавив, что это даст больше возможностей компаниям, которые хотят участвовать в проектах других странах ЕС.

Рейнсалу упомянул и очередной пакет санкций. «Теперь можно сказать, что восьмой пакет санкций согласован и сегодня он, наконец, вступает в силу. Это означает, что мы очень рады тому, что была достигнута договоренность о дополнительных санкциях. Уровень наших предложений был более амбициозным. Мы начинаем подготовку к девятому пакету санкций», – добавил глава МИД Эстонии.

Рейнсалу упомянут и военных беженцев, которые пытаются попасть из России в Эстонию, и подчеркнул, что правительство внимательно следит за ситуацией, происходящей за пределами наших границ в Лухамаа и Койдула. «Эти события дают основание предположить, что появление и исчезновение скопления людей является частью системной деятельности. Это может быть провокацией против неприкосновенности границ ЕС, – заявил он. – Мы также безоговорочно осуждаем тот факт, что РФ не разрешает военным беженцам пересекать границу и использует их как гибридную акцию».

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут рассказал об изменениях, которые касаются накопительной пенсии. Правительство одобрило законопроект о внесении поправок в Закон о накопительных пенсиях и в Закон о ведении реестра ценных бумаг, который позволяет участникам пенсионной системы делать взносы во вторую пенсионную ступень по ставке в четыре или шесть процентов вместо прежних двух процентов. Изменение вступит в силу с января 2024 года. Подробнее об этом читайте здесь

Уточнены условия мобилизации

Министр обороны Ханно Певкур рассказал, что сегодня в правительстве пересмотрели списки, которые связанны с нашими обязательствами по гособороне. «В условиях кризиса есть немало учреждений, которые должны продолжать функционировать. Поэтому у нас есть определенные должности, которые не попадают под мобилизацию. Мы регулярно их пересматриваем. Сейчас есть три учреждения, в отношении которых мы увеличиваем количество людей, которые могут оставаться и продолжать выполнять свою работу в условиях кризиса», – говорит Певкур.

К этим учреждениям относятся:

  • Рийгикогу – теперь 70 процентов работников канцелярии Рийгикогу останутся на местах.
  • Государственный центр вспомогательных услуг – в настоящее время пятой части людей разрешено оставаться на своих нынешних должностях, после изменения работу смогут продолжить 40 процентов работников.
  • Центр оборонных инвестиций – останется почти весь штат. «Даже в кризисы им надо продолжать работать, нельзя сказать, что некоторые специалисты по закупке уйдут на фронт», – уточнил Певкур.

Ядерная угроза

Певкур упомянул и разговоры о ядерной угрозе России. «Распространяются разные видео, где едет поезд. Я бы немного снизил градус. Мы наблюдаем за тем, что происходит. У РФ регулярно проходят ядерные учения. Обычно они были в конце осени, – сказал он, отметив, что Эстония вместе с союзниками на данный момент не видят ничего экстраординарного. – Подчеркну, что президент соседней страны говорит, что не блефует, так что будем дальше со всей серьезностью следить за развитием событий».

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