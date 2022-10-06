Сегодня, 6 октября, в пресс-конференции правительства приняли участие министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»), министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) и министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ).
В правительстве уточнили условия мобилизации в Эстонии
На сегодняшнем э-заседании правительство утвердило 13 пунктов повестки дня.
Премьер-министр Кая Каллас не может участвовать в сегодняшней пресс-конференции, поскольку находится на саммите Европейского политического сообщества в Праге.
Ситуация с беженцами на границе РФ
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу объявил, что в Рийгикогу отправлены поправки к Коммерческому кодексу. «До сих пор было возможно трансграничное слияние, но теперь возможно будет и трансграничное разделение», – сказал он, добавив, что это даст больше возможностей компаниям, которые хотят участвовать в проектах других странах ЕС.
Рейнсалу упомянул и очередной пакет санкций. «Теперь можно сказать, что восьмой пакет санкций согласован и сегодня он, наконец, вступает в силу. Это означает, что мы очень рады тому, что была достигнута договоренность о дополнительных санкциях. Уровень наших предложений был более амбициозным. Мы начинаем подготовку к девятому пакету санкций», – добавил глава МИД Эстонии.
Рейнсалу упомянут и военных беженцев, которые пытаются попасть из России в Эстонию, и подчеркнул, что правительство внимательно следит за ситуацией, происходящей за пределами наших границ в Лухамаа и Койдула. «Эти события дают основание предположить, что появление и исчезновение скопления людей является частью системной деятельности. Это может быть провокацией против неприкосновенности границ ЕС, – заявил он. – Мы также безоговорочно осуждаем тот факт, что РФ не разрешает военным беженцам пересекать границу и использует их как гибридную акцию».
Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут рассказал об изменениях, которые касаются накопительной пенсии. Правительство одобрило законопроект о внесении поправок в Закон о накопительных пенсиях и в Закон о ведении реестра ценных бумаг, который позволяет участникам пенсионной системы делать взносы во вторую пенсионную ступень по ставке в четыре или шесть процентов вместо прежних двух процентов. Изменение вступит в силу с января 2024 года. Подробнее об этом читайте здесь.
Уточнены условия мобилизации
Министр обороны Ханно Певкур рассказал, что сегодня в правительстве пересмотрели списки, которые связанны с нашими обязательствами по гособороне. «В условиях кризиса есть немало учреждений, которые должны продолжать функционировать. Поэтому у нас есть определенные должности, которые не попадают под мобилизацию. Мы регулярно их пересматриваем. Сейчас есть три учреждения, в отношении которых мы увеличиваем количество людей, которые могут оставаться и продолжать выполнять свою работу в условиях кризиса», – говорит Певкур.
К этим учреждениям относятся:
- Рийгикогу – теперь 70 процентов работников канцелярии Рийгикогу останутся на местах.
- Государственный центр вспомогательных услуг – в настоящее время пятой части людей разрешено оставаться на своих нынешних должностях, после изменения работу смогут продолжить 40 процентов работников.
- Центр оборонных инвестиций – останется почти весь штат. «Даже в кризисы им надо продолжать работать, нельзя сказать, что некоторые специалисты по закупке уйдут на фронт», – уточнил Певкур.
Ядерная угроза
Певкур упомянул и разговоры о ядерной угрозе России. «Распространяются разные видео, где едет поезд. Я бы немного снизил градус. Мы наблюдаем за тем, что происходит. У РФ регулярно проходят ядерные учения. Обычно они были в конце осени, – сказал он, отметив, что Эстония вместе с союзниками на данный момент не видят ничего экстраординарного. – Подчеркну, что президент соседней страны говорит, что не блефует, так что будем дальше со всей серьезностью следить за развитием событий».