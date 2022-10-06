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В Таиланде мужчина ворвался в детский сад и убил более 30 человек

rus.postimees.ee
В Таиланде мужчина ворвался в детский сад и убил более 30 человек
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Нападение на детский сад в Таиланде.
Нападение на детский сад в Таиланде. Фото: скриншот

В Таиланде неизвестный открыл стрельбу в Центре развития детей. Погибло более 30 человек.

По предварительным данным, убийца был вооружен огнестрельным оружием и ножами. Он напал на детей во время тихого часа, после чего покончил с собой. О его мотивах пока ничего не известно, но, как пишут СМИ, ранее он работал в полиции.

Нападение на детский сад в Таиланде.
Нападение на детский сад в Таиланде. Фото: скриншот
Нападение на детский сад в Таиланде.
Нападение на детский сад в Таиланде. Фото: скриншот

Также сообщается, что мужчина застрелил свою жену и ребенка.

 

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