В Таиланде неизвестный открыл стрельбу в Центре развития детей. Погибло более 30 человек.
Предупреждение!
Изображения могут быть шокирующими. Хотите продолжить просмотр?
В Таиланде мужчина ворвался в детский сад и убил более 30 человек
В Таиланде мужчина ворвался в детский сад и убил более 30 человек
По предварительным данным, убийца был вооружен огнестрельным оружием и ножами. Он напал на детей во время тихого часа, после чего покончил с собой. О его мотивах пока ничего не известно, но, как пишут СМИ, ранее он работал в полиции.
Также сообщается, что мужчина застрелил свою жену и ребенка.
#กราดยิง #หนองบัวลำภู Gunman identified by police as 34-year-old Panya Kamrab. He reportedly fled the scene in a white Toyota pick-up truck pic.twitter.com/LWSATXgy4K— Pichayada P. (@PichayadaCNA) October 6, 2022