На проходящем впервые в истории чемпионате мира по гравийным велогонкам (UCI Gravel World) среди других именитых спортсменов выступят и два эстонских велогонщика Глеб Карпенко и Герт Кивистик.
На историческом чемпионате мира Эстонию представят два спортсмена
Около 15 лет назад в США начали проводить гонки по гравийным дорогам, которые с каждым годом становились все популярнее. В этом году кульминация мероприятия – впервые проводится чемпионат мира по велогонкам по гравийным дорогам. В этом соревновании комбинированы элементы шоссейных гонок и гонок по пересеченной местности, по больше части она пройдет по дорогам без покрытий (грунтовые, лесные, полевые, гравийные, брусчатка).
Календарь cерии UCI Gravel World в этом году состоит из 12 гонок, по две в США и Австралии, одна во Франции, Польше, Швеции, Бельгии, Италии, Голландии и Испании. Чемпионат мира пройдет на этих выходных – 8-9 октября в Италии.
Все соревнования начнутся в расположенном в 60 км от Венеции городе Виченца и завершатся в также расположенном неподалеку Цитаделла. У гонщиков на первых 20 км будет на трассе две горы, большая часть трассы скоростная и пролегает вдоль реки Баччильоне до города Падова. Оттуда спортсмены устремятся дальше – от побережья реки Брента до города Цитаделла.
Общая длина женской трассы составляет 140 км и 700 м подъема. 32% трассы формируют дороги без покрытия, 24% - жесткий гравий, 1% - брусчатка, 10% жусткого покрытия и 31% - асфальт. В воскресенье на эту же трассу выйдут мужчины, но к их дистанции добавлены два круга длиной 27 км – общая протяженность мужской трассы составляет 194 км и 800 метров подъема.
На исторические соревнования UCI Gravel World Championships зарегистрировались 552 спортсмена из 38 стран.
В субботней женской элитной гонке на старт выйдет француженка, девятикратная чемпионка мира Полин Ферран Прево, а также итальянка Элиза Лонго Боргини, занявшая третье место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио. Всего на старт выйдет 48 велогонщиц.
В воскресной мужской элитной гонке на старте мы увидим целое созвездие известных спортсменов: Матье ван дер Пул из Нидерландов, чемпион мира по велокроссу (2015, 2019, 2020, 2021) и чемпион Европы (2017-2019) , Питер Саган, трехкратный чемпион мира в групповой езде, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в групповой езде Грег Ван Авермат, датчанин Магнус Корт Нильсен, на счету которого 10 побед на этапах Гранд-тура. Кроме того, стоит обратить внимание на таких спортсменов как Зденек Штибар (Чехия), Давиде Баллерини (Италия), Даниэль Осс (Италия), Лильян Кальмеджан (Франция), Карлос Верона (Испания) и Алессандро Демарчи (Италия). Всего в мужском элитном старте участвуют 138 гонщиков.