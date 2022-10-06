На историческом чемпионате мира Эстонию представят два спортсмена

Около 15 лет назад в США начали проводить гонки по гравийным дорогам, которые с каждым годом становились все популярнее. В этом году кульминация мероприятия – впервые проводится чемпионат мира по велогонкам по гравийным дорогам. В этом соревновании комбинированы элементы шоссейных гонок и гонок по пересеченной местности, по больше части она пройдет по дорогам без покрытий (грунтовые, лесные, полевые, гравийные, брусчатка).

Календарь cерии UCI Gravel World в этом году состоит из 12 гонок, по две в США и Австралии, одна во Франции, Польше, Швеции, Бельгии, Италии, Голландии и Испании. Чемпионат мира пройдет на этих выходных – 8-9 октября в Италии.

Все соревнования начнутся в расположенном в 60 км от Венеции городе Виченца и завершатся в также расположенном неподалеку Цитаделла. У гонщиков на первых 20 км будет на трассе две горы, большая часть трассы скоростная и пролегает вдоль реки Баччильоне до города Падова. Оттуда спортсмены устремятся дальше – от побережья реки Брента до города Цитаделла.

Общая длина женской трассы составляет 140 км и 700 м подъема. 32% трассы формируют дороги без покрытия, 24% - жесткий гравий, 1% - брусчатка, 10% жусткого покрытия и 31% - асфальт. В воскресенье на эту же трассу выйдут мужчины, но к их дистанции добавлены два круга длиной 27 км – общая протяженность мужской трассы составляет 194 км и 800 метров подъема.