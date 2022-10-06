На Автоспортивных играх FIA Эстонию представят 14 спортсменов

Эстонию в этом году будут представлять чемпион Эстонии по ралли-кроссу в классе Crosskart 125 Армин Рааг, победитель этапа серии чемпионатов Северной Европы по кросс-карту Мартин Юга, победители этапа юниорских соревнований по ралли WRC2 Георг Линнамяэ/Джеймс Морган, чемпион Балтии по дрифту Кевин Песур, молодые раллисты Ханна Лизетт Аабна и Кевин Лемпу, Марк Дубницкий, занявший пятое место в серии FIA Karting Academy Trophy, Кармен Краав, выигравшая женскую гонку BMW 325 Cup на кольцевых гонках чемпионатов Эстонии и Балтии, Марталийса Майндорф, лучшая девушка серии соревнований Kardisport Tulevikutähe, и Юрген Лаансоо, выигравший в старшей возрастной группе, раллийные гонщики Марко Мяттик/Арво Маслеников и победитель предварительного этапа в Эстонии э-автогонщик Юссь Парек.

Рааг и Юга участвуют в соревнованиях по кросс-карту, первый среди юниоров, второй среди сениоров; Линнамяэ/Морган участвуют в ралли в Rally2, команда Мяттик/Маслеников в соревновании исторических автомобилей, Песур примет участие в соревновании по дрифту, Аабна и Лемпу в фигурных гонках, Дубницкий и Краав в спринтерских соревнованиях по картингу, первый среди юниоров, второй среди сениоров, Майндорф и Лаансоо в фигурных гонках на картинге и Парек в электронном автоспорте.

«Мы приветствуем инициативу FIA провести соревнования, похожие на Олимпийские игры, только в атвоспорте, - сказал руководитель спортивного дивизиона Эстонской федерации автоспорта Кулдар Сикк. – Особенно приятно, что упор делается на молодежь. Разумеется, эстонской команде будет нелегко, но я надеюсь, что девушки и парни прекрасно справятся, так же, как они это делают на домашних соревнованиях».