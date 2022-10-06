Эстонские дзюдоисты выступают на чемпионате мира

В общей сложности на чемпионате выступит 571 спортсмен со всего мира.

Кайдо Кальюлайд, президент Эстонской федерации дзюдо, сказал, что эстонские спортсмены хорошо подготовлены к соревнованиям.

«Помимо спортивной и физической формы, в дзюдо не менее важна психологическая сторона, и, на мой взгляд, наши спортсмены готовы показать сильный результат. На последних международных соревнованиях и этапах Кубка мира наши дзюдоисты показали отличную форму и железные нервы даже в самых напряженных поединках. Желаю нашим спортсменам успехов!» — сказал Кальюлайд.

Наши спортсмены выйдут на татами в понедельник и вторник.

Клен-Кристофер Кальюлайд и Маттиас Куузик выступят 10 октября в весовой категории до 90 кг.

Соперником Клен-Кристофер Кальюлайда в первом круге станет сильный кыргызский дзюдоист Эрлан Шеров, занимающий 11-е место в мировом рейтинге. Кальюлайд находится на 55-й позиции в мировом рейтинге.

Маттиас Куузик, занимающий 56-е место в мировом рейтинге, встретится в первом круге с ливанским дзюдоистом Карамнобом Сагаиповым, у которого 74-е место в мировом рейтинге.

Григорий Минашкин выступает в весовой категории до 100 кг и занимает 51-е место в мировом рейтинге. Минашкин выйдет на ковер во вторник, 11 октября, а его первым соперником станет хорватский дзюдоист Златко Кумрич, занимающий 26-е место в мировом рейтинге.