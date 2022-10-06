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ОБЗОР ⟩ В Финляндии расселяют украинских и российских беженцев

Украинцы, проживающие вместе с россиянами, испытывают страх
Кюлли Каппер
, редактор
В Финляндии расселяют украинских и российских беженцев
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Люди, бежавшие из Украины из районов Харькова.
Люди, бежавшие из Украины из районов Харькова. Фото: AP/Scanpix

Миграционная служба Финляндии решила отселять женщин и детей с Украины, которые проживают в центрах приема беженцев, от россиян, которые покинули родину, опасаясь мобилизации.

По мнению Миграционной службы, если до объявления о «частичной мобилизации» все семьи просителей убежища мирно проживали вместе в финских центрах для беженцев, то теперь вмешательство считается оправданным.

«До сих пор на практике сожительство украинцев и русских в центрах для беженцев проходило относительно хорошо», – сказал руководитель приемного центра Yle Joutsenon Антти Яппинен.

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