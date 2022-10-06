Telia планирует заменить дизельные генераторы на экологически чистые водородные

«Все крупные европейские телекоммуникационные компании включили в свои планы развития отказ от ископаемого топлива и переход на более экологичные технологии, потому что согласно директивам Европейского союза выбросы CO2 к 2030 году должны сократиться на 50 процентов, а к 2050 году стать нулевыми или отрицательными. Водород, который становится все более доступным в качестве топлива, играет в этом все более важную роль», – сказал Ивар Круузенберг, основатель PowerUP Energy Technologies.

Инновация портативных генераторов на водородных топливных элементах заключается именно в их экологичности. Генераторы PowerUP используют для производства электроэнергии водород, который не загрязняет окружающую среду. При производстве электроэнергии генераторы PowerUP выделяют исключительно водяной пар, избегая загрязняющих воздух выбросов углерода.

Кроме того, по сравнению с сегодняшними решениями, водородные генераторы компактны и не шумят так, как дизельные, поэтому их можно использовать для выработки электроэнергии в помещении. В отличие от дизельных, водородные генераторы практически не требуют обслуживания. Таким образом, ежегодные расходы на техническое обслуживание водородного генератора на сотни евро ниже, чем у сегодняшних решений. Новые экологичные электрические генераторы также портативны: например, генератор мощностью 1 кВт весит всего 26 кг.

«Поскольку водород становится все более и более доступным, возможности использования этой технологии для получения энергии безграничны. Его можно использовать как на объектах с критической инфраструктурой, таких как базовые станции телекоммуникационных предприятий, больницы и водонасосные станции, так и в офисных зданиях, которые по закону часто должны быть оснащены генераторами, а также в независимых от электросети системах off-grid, автодомах и пр.», – сказал Круузенберг.

Он добавил, что одним из очень важных преимуществ использования водородной энергии является энергетическая независимость от стран-производителей ископаемого топлива, что имеет критическое значение с учетом сегодняшней политической ситуации в мире.