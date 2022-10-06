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Telia планирует заменить дизельные генераторы на экологически чистые водородные

BNS
Telia планирует заменить дизельные генераторы на экологически чистые водородные
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Telia.
Telia. Фото: Ieva Makare/LETA

В рамках пилотного проекта Telia сотрудничает с эстонским стартапом PowerUP Energy Technologies, чьи инновационные и экологически безопасные водородные генераторы проходят испытания для обеспечения работы базовых станций мобильной связи в случае перебоев с электроэнергией.

Telia планирует стать первой эстонской телекоммуникационной компанией, использующей экологически чистую энергию в качестве резервного источника питания для своих мобильных базовых станций. Инновационное решение станет служить резервным источником питания в случае, если на базовой станции из-за погодных условий или человеческого фактора будет нарушено нормальное питание от электросети.

В отличие от дизельных, генераторы на водородных топливных элементах не выделяют в воздух углекислый газ, не шумят и не требуют обслуживания.

Первый водородный генератор был успешно испытан на базовой станции мобильной связи Telia в Раудалу, где использовались два водородных генератора мощностью 1 кВт и два 9-литровых водородных баллона.

На практике это означает, что в случае отключения электроэнергии базовая станция может за несколько секунд перейти на водородное питание и обеспечить работу мобильной связи в обычном режиме на срок до 4 часов, за это время обычно удается восстановить нормальное электропитание.

Следующим шагом является тестирование водородных генераторов в зимний период. Если испытания будут пройдены успешно, Telia сможет заменить дизельные генераторы на своих станциях мобильной связи на инновационные водородные генераторы.

По словам руководителя по технологиям Telia Андре Виссе, в Эстонии каждый год возникают ситуации, когда именно из-за погодных условий происходят перебои с подачей электроэнергии.

«В таких случаях первостепенно важно, чтобы нашим клиентам было гарантировано функционирование услуг мобильной связи. Водородная технология, разработанная PowerUP, может стать хорошей инновационной альтернативой существующим дизельным генераторам. Это чистое и экологичное решение, которое, в свою очередь, поддерживает поставленные Telia экологические цели, одна из которых – избавить нашу деятельность от выбросов CO2 к 2030 году», – добавил Виссе.

«Все крупные европейские телекоммуникационные компании включили в свои планы развития отказ от ископаемого топлива и переход на более экологичные технологии, потому что согласно директивам Европейского союза выбросы CO2 к 2030 году должны сократиться на 50 процентов, а к 2050 году стать нулевыми или отрицательными. Водород, который становится все более доступным в качестве топлива, играет в этом все более важную роль», – сказал Ивар Круузенберг, основатель PowerUP Energy Technologies.

Инновация портативных генераторов на водородных топливных элементах заключается именно в их экологичности. Генераторы PowerUP используют для производства электроэнергии водород, который не загрязняет окружающую среду. При производстве электроэнергии генераторы PowerUP выделяют исключительно водяной пар, избегая загрязняющих воздух выбросов углерода.

Кроме того, по сравнению с сегодняшними решениями, водородные генераторы компактны и не шумят так, как дизельные, поэтому их можно использовать для выработки электроэнергии в помещении. В отличие от дизельных, водородные генераторы практически не требуют обслуживания. Таким образом, ежегодные расходы на техническое обслуживание водородного генератора на сотни евро ниже, чем у сегодняшних решений. Новые экологичные электрические генераторы также портативны: например, генератор мощностью 1 кВт весит всего 26 кг.

«Поскольку водород становится все более и более доступным, возможности использования этой технологии для получения энергии безграничны. Его можно использовать как на объектах с критической инфраструктурой, таких как базовые станции телекоммуникационных предприятий, больницы и водонасосные станции, так и в офисных зданиях, которые по закону часто должны быть оснащены генераторами, а также в независимых от электросети системах off-grid, автодомах и пр.», – сказал Круузенберг.

Он добавил, что одним из очень важных преимуществ использования водородной энергии является энергетическая независимость от стран-производителей ископаемого топлива, что имеет критическое значение с учетом сегодняшней политической ситуации в мире.

Эстонско-американское технологическое предприятие PowerUp Energy Technologies разрабатывает и производит инновационные и экологичные решения для производства энергии на основе водорода. PowerUp Energy – первопроходец в своей области.

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