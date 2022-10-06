В школах проведут виртуальные уроки ментального здоровья

Первый виртуальный урок для 4-х–6-х классов проведет педагог-психолог, автор книги о психическом здоровье «Jess, lapsed!» и лектор в Peaasi.ee Мерилин Мандель.

«Мы подробно рассмотрим, что такое психическое здоровье и меняется ли оно со временем, развеем мифы и сформировавшиеся предубеждения, – сказала Мандель. – А также узнаем, что обсуждение проблем и поиск помощи – не являются темами-табу».

Руководитель отдела образования Peaasi.ee. Марит Каннельмяэ-Геэртс расскажет для учащихся 1-х–3-х классов о различиях между людьми. «Все мы разные. Нас делает неповторимыми то, что каждый из нас имеет свои особенности. У нас разные семьи, внешность, опыт, тело и мозг. Однако при знакомстве мы понимаем, что у нас и очень много общего. Не нужно бояться различий: если мы умеем их разглядеть, понять и оценить, они делают нас более интересными», – говорит она.

«У всех людей есть права, однако у всех ли они одинаковые? Действительно ли все люди, в том числе и нетрудоспособные, могут использовать свои права в равной степени?» – задается вопросом исполнительный директор эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Маарья Крайс-Леоск. С учащимися 4-х–6-х классов обсудят, как считаться с другими людьми и быть хорошим другом для тех, кто чем-нибудь отличается от других.

Руководитель по качеству Кяоского опорного центра Яне Лангеметс проведет для учеников 1-х–6-х классов онлайн-урок, посвященный специальностям. Дети познакомятся с работой трудотерапевтов, физиотерапевтов, арт-терапевтов, логопедов, специальных педагогов, психологов и социальных работников.

Вопросы опеки или ограниченной дееспособности – нелегкие, однако молодежь часто сталкивается с ними еще в раннем возрасте. И даже если этого не произошло, об этом полезно узнать для расширения кругозора и лучшего понимания общественной жизни.

Например у учеников 10-х–12-х классов пройдут онлайн-уроки, посвященные тому, что такое трудоспособность и в каких случаях люди становятся нетрудоспособными или недееспособными: об этом судья Вируского уездного суда Олев Михкельсон расскажет на русском языке, а председатель Вируского уездного суда Лийна Наабер-Кивисоо – на эстонском.