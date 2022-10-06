New York Times: спецслужбы США считают, что к убийству Дарьи Дугиной причастна Украина

Авторы отмечают, что «у американских чиновников нет полной картины конкурирующих центров власти в украинском правительстве, в том числе армии, спецслужбах и офисе Зеленского», и «этот факт может объяснить, почему некоторые части правительства Украины могли не знать о плане».

В публикации NYT сказано, что некоторые в американском руководстве полагают, что настоящей целью взрыва был отец Дугиной - ультраправый российский политолог Александр Дугин, который, по планам организаторов убийства, должен был находиться в машине вместе с дочерью.

О том, что американская разведка полагает, что подрыв автомобиля Дугиной был санкционирован украинскими властями, со ссылкой на источники сообщает также Си-эн-эн. Как отмечает телеканал, данные разведки частично подтверждают выводы российских властей о том, что взрыв автомобиля был «заранее спланирован».

Один из источников Си-эн-эн также утверждает, что представители американской разведки считают, что мишенью операции был Александр Дугин, а не его дочь.

Подоляк: «У нас есть другие цели»

Сразу после взрыва Украина отрицала свою причастность к смерти Дугиной. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, в частности, заявлял, что, по его мнению, случившееся свидетельствует о борьбе за власть и влияние различных группировок внутри России.